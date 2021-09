Christian Horner: «Rang 2 fühlt sich wie ein Sieg an»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gestand nach dem Russland-GP, den Max Verstappen als Zweiter beendete: «Hätte man uns diesen Platz vor dem Rennen angeboten, dann hätten wir ihn dankend angenommen.»

Die schwierigen Bedingungen zum Ende des Russland-GP spielten Titelkandidat Max Verstappen in die Hände, denn der Niederländer traf die richtige Entscheidung und bog an die Box ab, um sich Intermediate-Reifen geben zu lassen, als der Regen einsetzte. Der Red Bull Racing-Star schaffte es daraufhin in einer Runde von Position 7 auf Platz 2, und betrieb damit die bestmögliche Schadensbegrenzung.

Denn Verstappen hatte das 15. Saisonrennen vom letzten Startplatz in Angriff nehmen müssen, weil er einen frischen Motor einsetzte. Der 23-Jährige musste die WM-Führung zwar an Sieger Lewis Hamilton abgeben. Allerdings trennen ihn nur zwei Punkte von seinem Titelrivalen aus dem Mercedes-Team. Für Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez lief das Ende des Rennens weniger gut. Der Mexikaner entschied sich, auf der Strecke zu bleiben, und musste sich am Ende mit dem neunten Platz begnügen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte im «Sky Sports F1»-Interview gleich nach dem Rennen: «Bei diesen schwierigen Bedingungen kann man am Ende entweder als grosser Gewinner oder als grosser Verlierer dastehen. Es war eine wirklich schwierige Entscheidung. Max hat es richtig hinbekommen, Sergio dachte, dass er durchkommt, und das war letztlich die falsche Wahl. Aber es hätte so oder so auskommen können. Max hat massiv profitiert und Sergio hat deutlich an Boden verloren.»

Der Brite betonte auch: «Sergio war nicht der Einzige, der es versuchte, einige andere Fahrer riskierten es auch, nicht zuletzt, weil das Ende nah war. Aber Max hat alles richtig gemacht und ist von Startplatz 20 auf den zweiten Rang gefahren. Hätte man uns diesen Platz vor dem Rennen angeboten, dann hätten wir ihn dankend angenommen.»

«Für Max war es mit Blick auf die Fahrer-WM eine super Schadensbegrenzung, es ist natürlich grossartig, dass wir trotz der Motor-Strafe mit nur zwei Punkten Rückstand davonkommen, denn wir wussten aus der Vergangenheit, dass Mercedes in den Rennen in Monza und Sotschi sehr stark sein würde. Und natürlich gratuliere ich auch Lewis zu seinem 100. GP-Sieg, das ist eine unfassbare Zahl! Aber ich freue mich auch für uns, denn es fühlt sich wie ein Sieg an», erklärte Horner daraufhin.

Russland-GP, Sotschi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,48,467 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,445 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:00,062 min

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,457

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:08,706

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:20,718

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,371

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:24,821

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:28,279

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:32,263

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

WM-Stand nach 15 von 21 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 246,5 Punkte

2. Verstappen 244,5

3. Bottas 151

4. Norris 139

5. Pérez 120

6. Sainz 112,5

7. Leclerc 104

8. Ricciardo 95

9. Gasly 66

10. Alonso 58

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull Racing 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216.5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0