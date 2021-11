Porsche und Formel 1? «Wenn das Paket passt»

Das Thema Formel 1 wird beim Volkswagen-Konzern ernsthaft diskutiert, bestätigt Thomas Laudenbach. Für einen Einstieg müssen aber einige entscheidende Faktoren stimmen, betont der Porsche-Sportchef.

Vor der Abreise zum WEC-Finale in Bahrain (8h-Rennen am Samstag), bei dem er «auf beide Titel für uns» hofft, nahm sich der neue Porsche-Sportchef Thomas Laudenbach Zeit für eine Medienrunde. An Themen mangelte es natürlich nicht, und auch die gerüchteweise immer latente Rückkehr in die Formel 1 war Thema.

«Der Wert der Formel 1 in puncto Marketing und PR ist unbestritten», erklärte der 53-Jährige und ergänzte: «Wir schauen uns das Thema im Konzern ernsthaft an.» Nun, das war bereits bekannt. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, betonte der Nachfolger von Fritz Enzinger (der aber weiter Motorsport-Beauftragter des Volkswagen-Konzerns ist).

Laudenbach nannte aber die entscheidenden Punkte: «Der Motorsport muss für die Serie relevant bleiben, die Elektrifizierung muss also stärker betont werden. Auch in der Formel 1. Zweiter Punkt: Es muss eine Kostenkontrolle geben. Der Budget-Deckel ist schon ein erster Ansatz, ein solches Limit muss auch bei den Antrieben kommen, es ist in Diskussion. Und schliesslich macht ein Einstieg nur Sinn, wenn es eine Reglement-Änderung gibt, die bedeutet, dass alle Mitbewerber auf gleicher Basis beginnen können.»

Damit wäre ein Antreten von Porsche ab 2025, wenn es eine Einigung auf das neue Reglement gibt, wohl möglich. Offen liess Laudenbach die konzerninterne Entscheidung, ob Formel 1 in Weissach oder Ingolstadt praktiziert würde. Und klar ist aber auch, dass Formel 1 mit einem Partner stattfinden würde, und da sind die Red-Bull-Verbindungen ja schon lang gegeben. «Nein, ich war in letzter Zeit nicht in Salzburg und im Hangar-7», meinte Laudenbach schmunzelnd auf eine diesbezügliche Frage.

«Das Paket für die Formel 1 muss in allen Details passen», ergänzte der Sportchef. Nun denn...

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0