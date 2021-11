Felipe Massa: «Max Verstappen ist mein WM-Favorit»

Der langjährige Formel-1-Fahrer Felipe Massa spricht über den spannenden Titelkampf zwischen Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Mercedes): «Max ist mein WM-Favorit.»

Das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton spitzt sich zu: Noch fünf Rennen sind zu fahren (Mexiko, Brasilien, Katar, Saudi-Arabien, Abu Dhabi), der Niederländer liegt zwölf Punkte vor seinem englischen Widersacher.

Auch der 269-fache GP-Teilnehmer Felipe Massa weiss: Da ist alles noch möglich. Aber wen sieht der WM-Zweite von 2008 am Ende vorne? Der elffache GP-Sieger Massa meint: «Mein Favorit ist Verstappen. Es ist wichtig, dass ein neuer Fahrer Weltmeister wird. Es gefällt mir nicht, wenn immer der Gleiche gewinnt. Damit wir uns richtig verstehen: Hamilton verdient jeden Erfolg und ist in jeder Beziehung ein unfassbarer Rennfahrer, aber ich unterstütze dennoch Verstappen. Er und Red Bull Racing sind in einer sehr guten Ausgangslage.»

«Max hat bewiesen, dass ihm Druck nichts ausmacht. Und Druck ist immer da – für den Ersten so viel wie für den Letzten. Ich sehe einen Verstappen, der mit Druck sehr gut umzugehen weiss.»

Aber sollte es vielleicht am Ende doch Lewis Hamilton schaffen und würde der Brite zum achten Mal Champion, ist er dann höher anzusiedeln als der frühere Massa-Stallgefährte Michael Schumacher? Felipe antwortet gegenüber der spanischen As: «Solche Vergleiche sind immer schwierig. Schumacher mit Senna, Hamilton mit Schumacher – sie alle haben am Lenkrad den entscheidenden Unterschied gemacht, aber wer von ihnen ist besser? Das wäre ja ein wenig so, als würden wir Ronaldo und Messi mit Pelé und Maradona vergleichen. Das ist nicht so einfach. Die Welt des Sports verändert sich, im Fussball wie im Rennsport.»

Felipe Massa ist bei Ferrari an der Seite von Fernando Alonso gefahren. Wie schätzt er die Rückkehr des Asturiers ein? «Er hat sich zunächst etwas schwergetan, aber seit einiger Zeit nun erleben wir jenen Fernando, den wir kennen und lieben. Er ist schnell, er fährt konstant, die Fans erhalten eine tolle Show. Ob er 2022 wieder gewinnen kann? Ohne das nötige Arbeitsgerät wohl kaum – und da kann einer Senna oder Schumacher oder Alonso oder Hamilton heissen. Der Leistungsunterschied unter den Top-Piloten ist gering, alles steht und fällt mit dem Rennwagen.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0