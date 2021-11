George Russell: Hamilton-Stallgefährte wie entfesselt

2022 wird Mercedes-Zögling George Russell an der Seite von Lewis Hamilton antreten. Das führt 2021 bei Williams zu einem seltsamen Effekt. George Russell fühlt sich entfesselt: «Ich hau jetzt voll rein.»

Der Engländer George Russell ist mit Williams im Abschlusstraining so oft über den theoretischen Möglichkeiten seines Rennwagens gefahren, dass ihn die britischen Journalisten zu «Mr. Saturday» gemacht haben. Aber der 23-jährige Russell kann auch «Mr. Sunday», wie er in Sakhir 2020 bewiesen hat – als er in der Rolle des Hamilton-Ersatzmanns schnell genug war, um Pole-Position und Sieg zu erobern.

Damals hat das nicht geklappt, aber es dürfte 2022 nur eine Frage der Zeit sein, bis der GP3-Meister von 2017 und Formel-2-Champion von 2018 in der Königsklasse seinen ersten Sieg einfährt.

Nicht erst seit klar ist, dass Russell im Mercedes-Werksrennstall Nachfolger von Valtteri Bottas wird, hat sich bei George Einiges verändert. «Ich fühle, wie mir eine Last von den Schultern gefallen ist», sagt er. «Vor allem während der ersten Runden eines Grand Prix hau ich jetzt voll rein. Williams hat auf Alfa Romeo inzwischen ein kleines Punktepolster, daher kann ich ganz anders an die Grenzen gehen.»

«Ich geniesse das wirklich sehr. Ich bin kein Fahrer, der oft Fehler macht. Aber es macht enormen Spass, die Grenzen weiter auszuloten, und während der letzten Rennen kann ich das unbeschwerter machen.»

Williams liegt mit 23 Punkten in der Konstrukteurs-Meisterschaft auf dem achten Zwischenrang, bei normalen Rennverläufen ist nicht damit zu rechnen, dass der Traditionsrennstall in den ausstehenden Rennen noch von Alfa Romeo eingeholt wird, die auf 7 Punkte kommen.



Russell weiter: «Seit klar ist, was ich 2022 mache, spüre ich weniger Druck. Ich kann einfach da hinausfahren und mein Bestes geben, ich muss mich nicht vor Fehlern fürchten.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0