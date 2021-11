Mexiko-GP im Fernsehen: Dünne Luft und fette Action

Die GP-Stars treffen sich in dieser Woche zum fünftletzten Kräftemessen des Jahres in Mexiko-Stadt. Im Autódromo Hermanos Rodríguez werden Mensch und Material gleichermassen gefordert.

Die diesjährige Formel-1-Saison neigt sich langsam ihrem Ende zu, auf dem WM-Programm stehen nur noch die Rennen in Mexiko-Stadt, São Paulo, Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Am kommenden Sonntag geht das Heimrennen von Racing Point-Routinier Sergio Pérez über die Bühne.

Das Autódromo Hermanos Rodríguez ist unerreicht, denn es liegt 2.285 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit die am höchsten gelegene Piste im Kalender.

Durch die Höhenlage ist der Umgebungsdruck von 780 mb in Mexiko der mit Abstand niedrigste in der gesamten Saison. Die Sauerstoffsättigung beträgt bei dieser Höhenlage 78 Prozent der Werte auf Höhe des Meeresspiegels. Die dadurch verringerte Luftdichte wirkt sich auch auf die Formel 1-Autos aus.

Der niedrige atmosphärische Druck beeinflusst die Antriebseinheit am meisten. Ein Saugmotor würde hier einen erheblichen Leistungsverlust von rund 20 Prozent erleiden. Ein Turbomotor kann dies ausgleichen, aber der Turbo muss dafür härter arbeiten als unter normalen Bedingungen, weshalb die Temperaturen ansteigen. Darüber hinaus bedeutet die dünne Luft zudem, dass die Kühlung des Autos weniger effektiv ist.

Dadurch werden die Antriebseinheit und die Bremsen heisser. Aus diesem Grund wird eine vergrösserte Kühlung in der Motorenabdeckung des Fahrzeugs benötigt. Die dünne Luft und die vergrösserte Kühlung wirken sich gleich doppelt auf die Aerodynamik des Autos aus: Sie führen zu weniger Abtrieb und einem geringeren Luftwiderstand. Deshalb setzt Mercedes etwa einen Heckflügel ein, der mit jenem aus Monaco gleichzusetzen ist. Die tatsächlichen Abtriebswerte am Auto entsprechen jedoch eher jenen aus Monza.

