Aufhängungs-Trick: Kein Protest gegen Mercedes

Mercedes setzt eine Vorrichtung an der Hinterachse ein, um den Wagen auf den Geraden zu senken. Das dürfte beim Mexiko-GP von grosser Hilfe sein. Ein Protest der Gegner ist aber nicht in Sicht.

Beim Grossen Preis der Türkei ist es besonders stark aufgefallen: Die Autos von Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz fahren oft mit recht steil gestelltem Heckflügel, was gut ist für den Speed in den Kurven. Aber gleichzeitig sind sie beneidenswerte schnell auf den Geraden, was mit obiger Heckflügeleinstellung nicht möglich sein dürfte. Fernsehbilder zeigten: Mercedes setzt eine mechanische Vorrichtung ein, um den Wagen an der Hinterachse auf den Geraden zu senken. Das erhöht die Top-Speed.

Der geniale Kniff dabei: Das Absenken des Autos führt zu einem gezielten Strömungsabriss am Heck, was zwar dem Abtrieb schadet, aber das macht auf der Geraden nichts; der Strömungsabriss verringert den Luftwiderstand, und das erhöht das Tempo. Wie Mercedes das erreicht, darüber rätseln derzeit die Techniker der Gegner.

Uns hat dazu eine Frage von Leser Hanspeter Dättwyler aus Basel erreicht: «Gibt es wegen des Aufhängungs-Tricks von Mercedes eigentlich keinen Anlass für die Gegner, einen Protest einzulegen?»

Eine solche Vorrichtung ist nicht verboten, muss gemäss Reglement aber mechanisch funktionieren, darf also nicht mit hydraulischen Hilfsmitteln aktiviert werden. Mercedes würde ein solches System nicht einsetzen, ohne nicht zuvor das Okay der Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA eingeholt zu haben. Dennoch ist auch schon gegen Vorrichtungen protestiert worden, welche von den FIA-Fachleuten gutgeheissen worden waren. Also hat die Frage von Herrn Dättwyler durchaus Berechtigung.

Was sagt Christian Horner, Teamchef von Mercedes-Rivale Red Bull Racing? «Wir sind nicht der Ansicht, dass diese Vorrichtung illegal ist. Ein solcher Kniff ist nicht das erste Mal angewandt worden. In der Türkei war der Effekt einfach sehr extrem. Wir haben nie gesagt, dass dieses System die Regeln verletzt, also gibt es für uns auch keinen Grund, dagegen vorzugehen.» Aus dem Fahrerlager ist zu hören: Auch von anderen Rennställen ist kein Protest zu erwarten.



Christian Horner: «Was wir glauben: Dass der Trick auf einigen Strecken kraftvoller zur Geltung kommt als auf anderen. In Texas war er nicht so gross, aber auf einer Strecke wie in Saudi-Arabien könnte er erheblich sein.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0