Stewart für Verstappen: Fans brauchen Abwechslung

Jackie Stewart wünscht sich für den Sport, dass Max Verstappen und Red Bull Racing den Titel holen. Es sei aber noch alles offen, so der Schotte.

Zwölf Punkte trennen Max Verstappen und Lewis Hamilton vor dem 18. Saisonrennen der Formel 1 in Mexiko. 23 Zähler liegen wiederum zwischen Mercedes und Red Bull Racing in der Konstrukteurswertung. Es ist weiterhin äußerst eng im Titelkampf.

«Ich denke, es ist noch alles offen. Mercedes ist ein wenig zurückgefallen. Ich denke, dass sie jetzt erkennen, dass sie mehr tun müssen, was die Technik angeht», sagte der dreimalige Weltmeister Jackie Stewart bei «Racingnews365».

Er drückt beim Duell der beiden aktuell besten Fahrer der Königsklasse Verstappen die Daumen, wie er verrät. «Verstappen fährt extrem gut, und ich denke, dass es für den Sport besser wäre, wenn Red Bull den Titel gewinnen würde, sowohl bei den Fahrern als auch bei den Herstellern. Sie haben hart dafür gearbeitet. Ich denke, die Fans brauchen eine Abwechslung», sagte Stewart.

Da Hamilton ein «sehr talentierter und erfahrener Fahrer» sei, glaube er aber nicht, dass dies schon das Ende vom Lied sei, so Stewart. «Ich denke, er hat immer noch eine Chance, es zu schaffen. Andererseits war es für mich immer überraschend, dass sein Teamkollege bei vielen Gelegenheiten sogar schneller war. Ich denke, dass er in Richtung Ende seiner Karriere schaut, weil er schon so lange dabei ist.»

Stewart weiter: «Verstappen hingegen ist immer noch voller Schwung und Elan. Manchmal übertreibt er es vielleicht ein bisschen beim Fahren. Ich denke, wenn er ein wenig zurückstecken würde, wäre er noch schneller. Aber er ist sehr geschickt, und Red Bull sind sehr erfahrene, wunderbare Leute. Ich war neulich in der Fabrik, und Junge, die sind sehr konzentriert. Es ist beeindruckend.»