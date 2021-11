Valtteri Bottas: «Red Bull Racing ist schneller»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas beendete den Trainingsfreitag in Mexiko als Zweitschnellster, blieb aber mehr als vier Zehntel langsamer als WM-Leader Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team.

Das erste freie Training in Mexiko beendete Valtteri Bottas noch als Schnellster, wenn auch nur knapp: Sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton war nur 76 Tausendstel langsamer unterwegs. Dessen WM-Gegner Max Verstappen reihte sich mit 0,123 sec Rückstand auf dem dritten Platz der FP1-Zeitenliste ein. Am Nachmittag schlug der Niederländer zurück und brannte mit 1:17,301 min die Tagesbestzeit in den Asphalt des 4,304 km langen «Autódromo Hermanos Rodríguez».

Bottas musste sich mit dem zweiten Platz begnügen, ihm fehlten am Ende mehr als vier Zehntel auf die Bestmarke des WM-Leaders. «Durch die staubige Strecke und den geringen Grip erlebten wir einen schwierigen Auftakt in den Tag», fasste der ruhige Finne hinterher zusammen. Dadurch konnten wir das Auto nur schwer einschätzen, aber wir konnten es für das zweite Training weiter verbessern», fügte er an.

«Am Nachmittag fühlte sich das Auto okay an, aber Red Bull Racing scheint hier schnell zu sein und wir müssen noch immer etwas Zeit finden», weiss der 32-Jährige, der auch unumwunden gestand: «Heute waren sie zumindest auf einer Runde definitiv schneller als wir. Speziell auf den weichen Reifen hatten sie ein starkes Tempo.»

«Deshalb müssen noch etwas nachlegen, wenn wir um die Pole kämpfen wollen», mahnte Bottas, der mit Blick auf die Reifenstrategie erklärte: «Wir haben im zweiten Training einen Satz der harten Reifen eingesetzt und in der ersten Session nur die weiche Mischung verwendet. Wir denken, dass dies die beste Strategie für unser Auto ist. Ob wir richtig liegen, werden wir dann am Sonntag sehen.»

2. Training, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,301 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,725

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,810

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,871

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,318

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,429

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,605

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,644

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,681

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,732

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,841

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,979

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,227

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,431

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,521

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,620

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,730

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,820

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,581

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, keine Zeit

1. Training, Mexiko-Stadt

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,341 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,417

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,464

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,610

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,985

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,463

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,656

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,667

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,759

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,858

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,011

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,026

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,030

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,273

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,301

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,344

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,517

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,580

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,144

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,819