Max Verstappen (Red Bull Racing): Start entscheidend

Nach seinem Sieg beim Grossen Preis von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez ist Max Verstappen überglücklich: «Was für ein Rennen! Das Auto war im Rennen absolut traumvoll zu fahren.»

Triumph für Max Verstappen beim 18. Formel-1-WM-Lauf der Saison 2021 im Autódromo Hermanos Rodríguez, mitten in Mexiko-Stadt. Der Red Bull Racing-Pilot baut seine WM-Führung auf 19 Punkte aus – mit seinem dritten Sieg beim Traditions-GP (nach 2017 und 2018).

Der Niederländer hat damit den 19. Grand Prix seiner Formel-1-Karriere gewonnen, den neunten 2021 (nach Imola, Monaco, Frankreich, Steiermark, Österreich, Belgien, Niederlande und USA), es ist das 56. Podest des 24-Jährigen.

In Mexiko also wie in Texas Max Verstappen vor Lewis Hamilton vor Sergio Pérez. Max sagt: «Mit Checo neben mir wurden wir das ganze Wochenende von einer Welle der Begeisterung getragen. Die Menschen lieben ihre Formel 1, und es ist so schön, das zu spüren.»

«Der Start war entscheidend, wir kamen mit drei Autos Seite an Seite zur ersten Kurve geflogen, ich bremste so spät es ging, und ich konnte den Wagen auf der Bahn halten und in Führung gehen.»

«Für mir war das der entscheidende Faktor in diesem Rennen, danach ging es nur darum, die Führung zu managen. Wir hatten im Grand Prix einen tollen Speed, es gab mit dem Wagen kein einziges Problem.»



«Der Start gab den Ton an, es war ganz wichtig, dass ich da von 3 auf 1 fahren konnte. Es war nicht leicht, in der ersten Kurve ein Gefühl für kalte Reifen und Bremsen zu erhalten, aber zum Glück hat alles geklappt.»



«Dann war es natürlich superschön, Checo neben mir auf dem Podest zu sehen. Ich weiss von Zandvoort, wie schön es ist, das vor eigenem Publikum zu schaffen.»

Sieg in Texas, Sieg in Mexiko, nun auch Sieg in Brasilien, wie in Mexiko-Stadt ebenfalls in dünner Luft? Max sagt: «Man darf nichts als selbstverständlich voraussetzen. Es schaut im Moment gut sein, aber ich bin lange genug in diesem Geschäft um zu wissen – das kann sich sehr schnell wieder ändern. Wir lassen uns nicht beirren.»

«Aber ich freue mich schon sehr auf Brasilien, denn auch an diesen Grand Prix habe ich sehr schöne Erinnerungen. Und wenn es so wie am Schnürchen laufen sollte wie hier im Rennen, so hätte ich gewiss nichts dagegen.»



«Ich glaube nicht an Schwung. Wir müssen unsere Leistung jedes Mal auf den Punkt bringen. Am Samstag haben wir das nicht geschafft, und das zeigt – es kann schnell schief gehen.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0