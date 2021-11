Toto Wolff bestätigt: Über Stallorder wird diskutiert

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff kamen die ersten beiden Ränge im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Mexiko «ein wenig unerwartet. Klar haben wir uns über das Thema Stallorder unterhalten.»

Valtteri Bottas hat bereits klar gemacht, was in Sachen Mercedes-Stallorder von ihm zu erwarten ist. Der Finne sagte noch vor seiner tollen Runde zur Pole-Position in Mexiko: «Realistisch gesehen bin ich nicht mehr im Titelkampf, und ich bin ein Mannschaftsspieler. Für mich ist es wichtig, dass wir zusammen den achten Titel in Folge in der Konstrukteurswertung erobern, das ist an sich schon eine grosse Errungenschaft. Ich will so viele Punkte wie möglich holen, und wenn es eine Chance gibt, Lewis beim Kampf um den WM-Titel zu helfen, werde ich das auch tun.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Qualifying im Autódromo Hermanos Rodríguez: «Beide Autos in der ersten Startreihe zu haben, das kam ein wenig unerwartet. Nun wird es zunächst mal beim Start ganz wichtig sein, diese ersten beiden Ränge zu verteidigen. Wenn wir das schaffen, dass wird das Renn-Management ein wenig einfacher.»

Und dann? Wird Bottas weichen müssen, sollte er vor Hamilton liegen? So wie in Russland 2018?

Toto Wolff: «Klar haben wir uns über das Thema Stallorder unterhalten, im Rahmen unserer Strategiebesprechung. Ich bin im Herzen ein Racer, und wenn dich die Umstände zu einer Stallorder zwingen, dann schwingt da immer eine gewisse Enttäuschung mit. Aber natürlich haben wir das mit Valtteri und Lewis erörtert. Wir werden dann im Laufe des Grand Prix je nach Rennverlauf entscheiden.»





Qualifying, Mexiko-Stadt

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,875 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,020

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,225

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,342

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,456

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:16,761

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,763

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,837

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,158

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,830

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,746

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,958

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,172

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,290

15. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,405

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,452

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,756

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,858

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,303

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,873