Christian Horner: «Ein fantastischer Tag für uns»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war nach dem Mexiko-GP voll des Lobes für seine beiden Schützlinge Max Verstappen und Sergio Pérez, die das Rennen auf den Plätzen 1 und 3 beenden konnten.

So gross die Enttäuschung im Red Bull Racing-Lager nach dem Qualifying am Samstag gewesen war, so gross war die Freude nach dem Mexiko-GP, den Max Verstappen nach einem guten Start und einer dominanten Fahrt für sich entscheiden konnte. Sein Teamkollege Sergio Pérez kreuzte die Ziellinie als Dritter hinter Lewis Hamilton und sammelte damit erneut wichtige Punkte für den Rennstall aus Milton Keynes.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner schwärmte bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Das war ein fantastischer Tag für uns und ein super Auftritt von Max. Das Wichtigste war der Start und den hat er perfekt hinbekommen. Er fand die Lücke und ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, dass Bottas ihm diesen Raum gegeben hat. Das war sehr fair von ihm.»

«Ich dachte schon, dass Max den Bremspunkt verpasst, weil er in der ersten Kurve so spät auf die Bremse stieg, doch er hat alles richtig gemacht, hat den Start perfekt getimt und den Windschatten erwischt und optimal genutzt. Danach hat er das Rennen kontrolliert», lobte der Brite den WM-Leader.

Nette Worte gab es auch für Lokalmatador Pérez: «Ich denke, man konnte auch bei Sergio sehen, dass wir diesmal einen super Speed hatten. Er blieb deutlich länger als Lewis auf der Strecke und sorgte damit dafür, dass die Strategie aufging. Am Ende war er wirklich nahe dran und auch er hat erneut ein grossartiges Rennen gezeigt.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0