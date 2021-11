Wolff-Kritik an Bottas: «Besser verteidigen!»

Toto Wolff verrät, dass die Stimmung bei Mercedes nach dem Mexiko-GP nicht gut ist. Dabei sparte der Österreicher nicht mit Kritik an Valtteri Bottas.

Max Verstappen hat durch seinen Sieg beim Mexiko-GP die WM-Führung ausgebaut, er hat jetzt 19 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Mercedes liegt nur noch einen Zähler vor Red Bull Racing. Für Hamilton war es das Maximum, wie Teamchef Toto Wolff zugab, denn das Auto sei nicht gut genug für eins und zwei gewesen.

Angesäuert war der Österreicher trotzdem. «Ärgerlich ist, dass wir es ihnen etwas zu einfach gemacht haben. Man hätte etwas besser verteidigen können auf der linken Seite. Aber diese Autos sind schwierig abzuschätzen, wo der andere genau ist.»

Valtteri Bottas hatte auf der langen Geraden nach dem Start Hamilton rechts neben sich, links machte sich Verstappen auf den Weg zur ersten Kurve. Anstatt es Verstappen etwas schwerer zu machen, zuckte Bottas zwischendurch sogar nach rechts. Unter dem Strich konnte Verstappen ungehindert sein spätes Bremsmanöver angehen, das ihm die Führung brachte.

«Da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Wir versuchen uns in alle Richtungen zu strecken, deshalb ist es umso ärgerlicher, dass so etwas passiert», so Wolff.

Ist Bottas mit den Gedanken schon weg? «Das glaube ich nicht, sonst fährt er nicht so eine Runde raus wie am Samstag. Der Speed ist absolut da. Abner es ist unglücklich gelaufen. Er hätte sich nach links bewegen müssen.»

Die Stimmung sei nun «nicht großartig», so Wolff. «Am Montag schauen wir aber schon wieder nach Brasilien. Wir müssen das abhaken und das Wochenende beiseite schieben. In dem Sport kann alles passieren, es ist noch nichts verloren. Wir müssen anfangen, sie zu übertreffen und auf den Renngott hoffen. Dieses Jahr ist zäh und mühsam zu uns.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0