Toto Wolff: «Red Bull-Speed war auf anderem Niveau»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff musste sich in Mexiko mit dem 2. Platz von Lewis Hamilton begnügen. «Ich denke, wir hätten auch nicht gewinnen können, wenn wir nach der ersten Kurve vorne gewesen wären», sagte er.

Die Ausgangslage war für das Mercedes-Duo optimal: Valtteri Bottas und Lewis Hamilton hatten sich im Qualifying die erste Startreihe gesichert, doch die Freude darüber währte nicht lange: Bereits in der ersten Kurve zog der von Startplatz 3 losgefahrene Max Verstappen in Führung, während Bottas von Daniel Ricciardo in einen Dreher gezwungen wurde.

Hamilton war nach der ersten Rennrunde auf Position 2 unterwegs, und der siebenfache Weltmeister verteidigte diese Position bis ins Ziel. Bottas, der noch einen langsamen Boxenstopp hinnehmen musste und gegen Ende mehrmals an die Box abbog, um sich die schnellste Rennrunde zu sichern – was auch gelang – musste sich am Ende mit dem 15. Rang abfinden.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte: «Man muss Red Bull Racing gratulieren, denn ihr Speed war heute auf einem anderen Niveau. Ich denke, wir hätten auch nicht gewinnen können, wenn wir nach der ersten Kurve vorne gewesen wären. Für Lewis ging es deshalb um Schadensbegrenzung.»

«Es war mit Blick auf die Konstrukteurswertung auch sehr schmerzhaft, mitansehen zu müssen, wie Valtteri in der ersten Kurve einen Dreher hinlegte», gestand der Wiener, und erklärte noch einmal angesichts der Hauptgegner aus Milton Keynes: «Ich weiss nicht, was sie im Qualifying falsch gemacht haben, und wir haben da auch etwas Tempo aufgenommen. Aber den Speed, den wir heute erlebt haben, konnten wir bereits am Freitag sehen. Es fiel etwas schlechter aus als erwartet, aber das müssen wir so hinnehmen.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0