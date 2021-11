Alonso: Hamilton bricht unter Verstappen-Druck ein

Fernando Alonso sieht Max Verstappen im Titelkampf der Formel 1 vorne. Lewis Hamilton würde der Druck zu schaffen machen, glaubt der Spanier.

Max Verstappen spürt zum richtigen Zeitpunkt der Saison gewaltigen Rückenwind, bei ihm läuft alles nach Wunsch, er feierte am Sonntag in Mexiko seinen neunten Saisonsieg.

Geht es nach Fernando Alonso, wird sich Verstappen seinen ersten WM-Titel sichern – auch, weil sein Widersacher Lewis Hamilton dem Druck nicht standhalten wird.

«Ob ich glaube, dass Lewis Hamilton dem Druck unterliegt? Ja, wegen Max (Verstappen, Anm. d. Red.). Zu 100 Prozent», sagte Alonso dem Telegraaf. Alonso gehört zu denjenigen, die glauben, dass Hamilton in den vergangenen Jahren gegen seinen Teamkollegen Valtteri Bottas nicht wirklich gefordert wurde.

Jetzt gibt es in Verstappen einen Gegner von außerhalb, der auf Augenhöhe agiert. Nach dem Mexiko-GP, vier Rennen vor Schluss, hat Verstappen 19 Punkte Vorsprung auf Hamilton.

Die stärkere Konkurrenz mache dem Engländer Probleme, glaubt Alonso: «Wenn Lewis nur gegen seinen eigenen Teamkollegen Valtteri Bottas um den Titel kämpft, ist alles gut. Jetzt fühlt er etwas Druck und bekommt Schwierigkeiten.»

Außerdem verwies Alonso auf seine Theorie, dass britische Fahrer angeblich bevorteilt würden. «Dann sieht man in dieser Saison, dass die britische Maschine wieder läuft. Max geht sehr gut damit um. Es ist eine sehr interessante Meisterschaft, auch abseits der Strecke», so Alonso.

Und auch auf die beiden Crashs ging der Spanier ein. Hamilton und Verstappen crashten in dieser Saison in Silverstone und Monza. «Schauen Sie sich die beiden Zwischenfälle zwischen Max und Lewis in diesem Jahr an. Die werden meiner Meinung nach nicht gleich bewertet. Nach dem Kontakt in Silverstone griff Red Bull ein, aber ansonsten blieb es ziemlich ruhig. Nach dem Crash in Monza gab es viel mehr Gerede. Und Max bekam eine Startplatzstrafe für das nächste Rennen. Ich glaube nicht, dass das jemand verstanden hat. Aber das ist auch ein Teil des Drucks aus bestimmten Ecken», sagte Alonso.

Trotzdem betonte Alonso, dass er großen Respekt vor beiden Fahrern habe: «Sie sind jedes Wochenende auf ihrem Top-Niveau. Ob es nun nass, trocken oder sehr windig ist. Die Art und Weise, wie Max bei Red Bull reinkam und sofort dabei war - ich glaube nicht, dass irgendjemand zu so etwas in der Lage ist.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0