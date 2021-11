Valtteri Bottas (Mercedes/3.): «Runde 1 ein Albtraum»

Der brasilianische WM-Lauf im Stadtteil Interlagos von São Paulo endet mit Rang 3 für Valtteri Bottas. Der Finne sagt noch während des Rennens: «Wir haben hier einen leichten Doppelsieg weggeworfen.»

Rang 3 für Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas im Autódromo José Carlos Pace, hinter seinem Stallgefährten Lewis Hamilton und Max Verstappen im Red Bull Racing-Honda. Das war typisch Bottas: eine solide Darbietung, wenn auch nicht berauschend.

Der zehnfache GP-Sieger sagte: «Der Start war schwierig, weil meine Kupplung zu sehr schleifte, um genau zu sein, waren meine ganze erste Runde ein Albtraum.»

Bottas wurde von Max Verstappen gnadenlos zur Seite gedrängt, nach einem Quersteher des Finnen konnte auch Sergio Pérez im zweiten Wagen von Red Bull Racing-Honda vorbeischlüpfen. Zu Beginn der fünften Runde musste Valtteri Platz machen für Lewis Hamilton, damit war er nun noch Vierter.

«Das Tempo war ganz okay», so der Finne nach seinem 66. Podestplatz in der Formel 1. «Aber ich war eigentlich davon überzeugt, dass wir das Rennen mit nur einem Stopp durchhalten könnten.»

Und genau das meinte der Finne mit seiner Bemerkung am Funk: Er glaubt, dass mit einer anderen Strategie mehr drin gewesen wäre.



Ironischerweise monierte auch der spätere Sieger Lewis Hamilton – wieder einmal – die Reifenwahl der Mercedes-Strategen. Er hatte beim zweiten Boxenstopp eigentlich nochmals mittelharte Walzen ausfassen wollten, erhielt aber harte Pirelli. Dem Engländer wurde am Funk erklärt, dass die mittelharten Reifen nicht bis ins Ziel durchgehalten hätten.



Bottas weiter: «Ich bin froh, haben wir mehr Punkte erobern können als Red Bull Racing. Und ich freue mich, dass Lewis nach einem so schwierigen Wochenende gewinnen konnte.»





Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0