Rennstrategie für São Paulo-GP: Alarm wegen Reifen 14.11.2021 - 16:34 Von Mathias Brunner

© LAT Carlos Sainz auf weichen Reifen, Sergio Pérez auf mittelharten

Was im Sprint auf der Rennstrecke von Interlagos passiert ist, muss nicht aussagekräftig dafür sein, was im Grand Prix geschehen wird. Ab 18.00 Uhr hängt alles am passenden Management der Pirelli-Reifen.