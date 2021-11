Max Verstappen – Lewis Hamilton: Der Weg zum Titel

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen und Mercedes-Star Lewis Hamilton liefern sich einen packenden Kampf um den WM-Titel 2021. So verlief ihr Duell bis zum Grossen Preis von São Paulo.

Seit Jahren haben wir keinen so spannenden Kampf mehr erlebt um den Formel-1-WM-Titel. Max Verstappen und Lewis Hamilton sowie Red Bull Racing-Honda und Mercedes-Benz liefern sich ein Kopf an Kopf-Rennen um die Fahrer-WM und um die Konstrukteurs-Meisterschaft.

Mal lief es eher für Hamilton, mal eher für Verstappen. Und selbst jetzt, quasi beim Einbiegen auf die Zielgerade dieser tollen WM-Saison, ist es unklar, wohin die Reise geht. Denn nach dem Grossen Preis von São Paulo folgen drei Rennen als grosses Fragezeichen: Die Formel 1 fährt erstmals auf der Losail-Rennstrecke von Katar, die Königsklasse gibt danach ihr Renndebüt auf einem Strassenkurs in Dschidda (Saudi-Arabien), und der Yas Marina Circuit von Abu Dhabi ist umgebaut worden.

Hier nochmals, wie der Niederländer Verstappen und der Engländer Hamilton sich in dieser Saison geschlagen haben.

Bahrain

Lewis Hamilton: 1.

Max Verstappen: 2.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 25:18

Emilia Romagna

Lewis Hamilton: 2.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 44:43

Portugal

Lewis Hamilton: 1.

Max Verstappen: 2.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 69:61



Spanien

Lewis Hamilton: 1.

Max Verstappen: 2.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 94:80



Monaco

Lewis Hamilton: 7.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 101:105



Aserbaidschan

Lewis Hamilton: 15.

Max Verstappen: 18.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 101:105



Frankreich

Lewis Hamilton: 2.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 119:131



Steiermark

Lewis Hamilton: 2.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 138:156



Österreich

Lewis Hamilton: 4.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 150:182



Grossbritannien

(Sprint: Verstappen 1., Hamilton 2.)

Lewis Hamilton: 1.

Max Verstappen: out (Kollision mit Hamilton)

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 177:185



Ungarn

Lewis Hamilton: 2.

Max Verstappen: 9.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 195:187



Belgien

Lewis Hamilton: 3.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 202,5:199,5



Niederlande

Lewis Hamilton: 2.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 221,5:224,5



Italien

(Sprint: Verstappen 2., Hamilton 5.)

Lewis Hamilton: out (Kollision mit Verstappen)

Max Verstappen: out (Kollision mit Hamilton)

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 221,5:226,5



Russland

Lewis Hamilton: 1.

Max Verstappen: 2.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 246,5:244,5



Türkei

Lewis Hamilton: 5.

Max Verstappen: 2.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 256,5:262,5



USA

Lewis Hamilton: 2.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 275,5:287,5



Mexiko

Lewis Hamilton: 2.

Max Verstappen: 1.

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 293,5:312,5



São Paulo

(Sprint: Verstappen 2., Hamilton 5.)

WM-Stand: Hamilton–Verstappen 293,5:314,5