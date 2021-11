Kimi Räikkönen in Brasilien: Start aus Boxengasse!

2007 war die grösste Stunde von Kimi Räikkönen in Interlagos: Weltmeister mit Ferrari. 14 Jahre später muss der finnische GP-Veteran aus der Boxengasse starten – nach Wechsel des Heckflügels.

Nach dem Sprint im Autódromo José Carlos Pace mit dem Sieg von Valtteri Bottas vor Max Verstappen gibt es zwei Veränderungen für die Aufstellung zum Grossen Preis von São Paulo: Lewis Hamilton, nach grandioser Aufholjagd Fünfter geworden, muss wegen Motorwechsels um fünf Ränge zurück und geht damit von Startplatz 10 in den Grand Prix.

Am Alfa Romeo von Kimi Räikkönen ist der Heckflügel gewechselt worden. Der Finne war von Rang 13 in den Sprint gegangen, wurde dann aber dann ausgerechnet von seinem Stallgefährten Alfa Romeo-Stallgefährten Antonio Giovinazzi angeschubst und drehte sich. Der «Iceman» wurde am Ende 18.

Als Folge der Kollision musste der Heckflügel und die hintere Radaufhängung gewechselt werden, damit ist ein Start aus der Boxengasse unumgänglich.





So gehen sie ins Rennen

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

Aus Boxengasse: Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari