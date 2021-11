Brasilien-GP im Fernsehen: Zuversicht bei Mercedes

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin freute sich in São Paulo nach der Quali-Disqualifikation von Lewis Hamilton über dessen Aufholjagd. Wer nicht verpassen will, wie der GP für den Briten läuft, findet hier alle TV-Zeiten.

Für Mercedes ging der Sprint in Brasilien besser aus als erwartet. Valtteri Bottas gewann das 24-Runden-Rennen, Lewis Hamilton stürmte nach seiner Quali-Disqualifikation vom letzten auf den fünften Platz. Der Titelverteidiger, der ans Ende des Feldes versetzt wurde, weil sein Heckflügel nicht den technischen Vorgaben entsprach, wird das Rennen aber von Startplatz 10 in Angriff nehmen müssen. Dies, weil er wegen des Einsatzdes des fünften Verbrennungsmotors, der das erlaubte Jahres-Kontingent übersteigt, um fünf Startpositionen nach hinten rücken muss.

Dennoch ist sich Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sicher, dass der siebenfache Champion ein gutes Rennen (Start um 18 Uhr MEZ) zeigen kann. «Lewis ist ein beachtliches Rennen gefahren», lobt er. «Es ist nicht einfach, wenn man kurz vor dem Rennen erfährt, dass man statt vom ersten Platz von Position 20 losfahren muss. Aber er fuhr volle Attacke und brachte sich so in eine Position, die ihm im GP ein starkes Ergebnis ermöglicht. Gleichzeitig war es ermutigend zu sehen, dass das Auto so gut funktioniert hat.»

Lobende Worte gab es natürlich auch für Sprint-Sieger Bottas. Shovlin sagte dazu: «Valtteri hat eine fantastische Leistung gezeigt und sich damit die Pole für den GP gesichert. Der Start auf den weichen Reifen war ein kalkuliertes Risiko, aber es hat am Vormittag gut funktioniert und der Grip half uns, beim Start die Führung zu übernehmen. Danach hatte Valtteri alle Hände voll zu tun, um Max hinter sich zu halten, obwohl seine Reifen stärker abbauten als jene des Red Bull Racing-Piloten. Und das ist ihm super gelungen.»

«Die Bedingungen waren recht kühl und das könnte uns dabei geholfen haben, nah heranzufahren, aber wir haben auf dieser Strecke offenbar ein gutes Tempo», fasste der Brite zusammen. Und mit Blick auf den WM-Fight gegen Red Bull Racing räumte er ein: «Der Kampf um diese beiden WM-Titel ist die härteste Herausforderung, der wir uns bislang stellen mussten, aber der heutige Tag erinnert uns daran, warum wir niemals aufgeben dürfen.» Wer nichts verpassen will, findet hier alle Sendezeiten zum heutigen Rennsonntag.

Brasilien-GP im Fernsehen

Sonntag, 14. November

12.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

12.15: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

12.30: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1986

13.15: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

13.30: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1989

15.15: ORF 1 – Formel-1-News

16.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.20: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00: Grosser Preis von Brasilien

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsport-Magazin

19.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

19.45: ORF 1 – Motorhome

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

21.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.50: ServusTV – Rennen

23.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook