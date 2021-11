Lewis Hamilton (Mercedes/1.): «Wir geben nie auf!»

Nach dem fabelhaften Sieg von Weltmeister Lewis Hamilton beim Grossen Preis von São Paulo: Der Mercedes-Pilot hat zum dritten Mal in Brasilien gewonnen. «Wir geben nie auf, in keiner Situation!»

20. vor dem Sprint, 10. vor dem Start zum Grand Prix, nun strahlender Sieger: Das war bärenstark von Lewis Hamilton. Der Brite erringt seinen 101. GP-Sieg, seinen 179. Platz auf einem Siegerpodest, seinen sechsten Sieg 2021 (nach Bahrain, Portugal, Spanien, England und Russland), seinen dritten in Brasilien nach 2016 und 2018. Erstmals hat ein Formel-1-Fahrer in Interlagos vom zehnten Startplatz aus gewonnen. Und das nach 25 Plätzen Strafversetzung – 5 wegen des neuen Motors, 20 wegen der Disqualifikation wegen irregulären Heckflügels.

Hamilton hat den Rückstand auf Verstappen verringert, auf vierzehn Punkte. Der Brite am Funk: «Wooohoooo! Ja, Jungs! Das tolle Arbeit! Lasst uns die noch mehr jagen!»

Zur Freude der brasilianischen Fans hielt Lewis an, um sich eine Landesflagge der Südamerikaner zu schnappen, zu diesem Zeitpunkt hielt es niemanden mehr auf den Sitzen.

Hamilton warf sich in die Arme seiner Mannschaft, dann sagte er in einer ersten Stellungnahme: «Was für eine grossartige Stimmung hier! An diesem Wochenende ging es darum, sich nicht unterkriegen zu lassen. Mein Vater hat mich an ein Formel-3-Wochenende erinnert, da musste ich auch als Letzter losfahren, wie hier im Sprint, ich wurde Zehnter, also wie mein Startplatz für den Grand Prix, und am Ende habe ich damals gewonnen wie heute! Dieser Sieg ist für meinen Dad.»

«Seit Silvertone habe ich keine solche Unterstützung mehr gespürt, das ist fabelhaft. Jetzt kann ich ein wenig nachfühlen, wie sich hier brasilianische Fahrer fühlen.»

«Dieser Sieg ist sehr süss, weil wir ihn gegen sehr viele Widerstände erringen mussten. Es fühlt sich auch an, als hätte ich schon sehr lang nicht mehr gewonnen. Und der Sieg zeigt: Wir geben nie auf, in keiner Situation. Je mehr sich gegen uns aufbaute, desto grimmiger entschlossen wurde ich, mich am Ende durchzusetzen.»





Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0