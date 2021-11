Hamilton: Emotionale Erinnerungen an McLaren-Aus

Lewis Hamilton hat in Brasilien am Wochenende insgesamt 25 Plätze gutgemacht. Nach seinen beiden Husarenritten in Sprint und Rennen wurde der Brite emotional.

Lewis Hamilton musste nach seinem Husarenritt an seinen Vater denken. 25 Plätze hat der Brite am Rennwochenende in Brasilien in Sprint Qualifying und Hauptrennen gutgemacht. Papa Anthony erinnerte seinen Sohn im Vorfeld an 2004, an ein Rennwochenende in der Formel 3.

«Als ich in der Formel 3 war, bin ich in Bahrain, glaube ich, als 20. gestartet und wurde 12. im Qualirennen und dann Erster im zweiten Rennen», erinnerte sich Hamilton.

Nicht ganz, es war sogar noch besser. Hamilton startete damals als 22. und wurde Elfter, ehe er sich den Sieg sicherte. Damals stand seine Karriere auf der Kippe. «Nach dieser Vorstellung nahm McLaren mich wieder unter Vertrag. Das war ein gutes Ergebnis. Ich kämpfte zu der Zeit um meine Karriere. Ohne sie hätte ich es nicht in die Formel 1 schaffen können.»

In Brasilien ging es nun nicht um seine Karriere, dafür aber um seinen möglicherweise achten WM-Titel. Mit dem Sieg verkürzte er den Rückstand auf Max Verstappen auf 14 Punkte. Von Ex-Weltmeister Damon Hill gab es noch ein Sonderlob.

«Das war eine der besten Fahrten, die ich je in der Formel 1 gesehen habe, absolut fantastisch», schrieb Hill auf Twitter.

Darauf angesprochen, meinte Hamilton: «Es wird nie langweilig, positive Kommentare von einem so großartigen Fahrer wie Damon zu hören. Ich erinnere mich, dass ich ein großer Fan von ihm war, als ich jünger war. Ich habe Damon immer bewundert und ich denke, er hat mich immer super unterstützt, also weiß ich das wirklich zu schätzen», so Hamilton.

Generell sagte er zu den beiden Aufholjagden in Sprint und Rennen: «Ich habe das Gefühl, dass es eine der größten Herausforderungen war, wenn nicht sogar die größte aufgrund der Dinge, mit denen wir während des Wochenendes konfrontiert wurden. Ob es vom Fahren her mein bestes Rennen war - das ist schwer zu sagen, weil ich so viele Rennen hatte.»

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0