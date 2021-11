Sebastian Vettel (Aston Martin/11.): «Rennen zu kurz»

Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel geht beim Grossen Preis von São Paulo leer aus – nur elfter Platz. Danach sagt der vierfache Formel-1-Weltmeister: «Für uns war das Rennen leider zu kurz.»

Das Ziel des 53-fachen GP-Siegers Sebastian Vettel vor dem brasilianischen WM-Lauf: «Wir haben mit dem neunten Startplatz eine gute Ausgangslage. Aber man muss schon realistisch genug sein, um festzustellen – vor und hinter uns sind schnellere Autos. Es wird also nicht ganz einfach sein, in die Punkte zu fahren.»

Und genau so kam es: Als nach 71 Runden die Zielflagge fiel, kreuzte Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel die Linie als Elfter, keine Punkte. Der Heppenheimer danach: «Klar bin ich enttäuscht. Ich dachte wirklich, dass wir heute eineChance haben würden. Aber die Safety Car-Phase hat uns nicht in die Hände gespielt, da habe ich an Ocon eine Position verloren. Sonst hätte das Rennen vielleicht einen anderen Verlauf genommen.»

«Wir haben unser Glück in einer Zweistoppstrategie gesucht. Und bis zum Schluss machte ich mir Hoffnungen. Ich rückte näher und näher an Lando Norris heran, aber es hat eben nicht ganz gereicht. Für mich hätte das Rennen etwas länger dauern müssen.»

«Im ersten Rennteil hatte ich Mühe mit den Reifen. Alles in allem waren wir an diesem Wochenende einfach nicht schnell genug, um uns zu behaupten. Mehr war leider nicht zu machen.»

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0