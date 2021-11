Lewis Hamilton: Nach Sieg 25.000 Euro Geldstrafe!

Mercedes-Star Lewis Hamilton musste nach seiner fabelhaften Siegesfahrt beim Grossen Preis von Brasilien zur Rennleitung – 25.000 Euro Geldstrafe wegen eines Vergehens mit dem Sicherheitsgurt.

Die Gemüter haben sich noch nicht beruhigt über das zischend heisse Duell zwischen WM-Leader Max Verstappen und Mercedes-Star Lewis Hamilton. In Runde 48 wehrte sich der führende Verstappen gegen Hamilton so vehement, dass beide nach rechts aus der Bahn gerieten, aber weitermachen konnten.

Hamilton reagierte nach dem Rennen besonnen: «Das war halt eine typische Aktion in der Hitze des Gefechts. Ich hatte zunächst die Nasenspitze vorne, er hielt dagegen, dann ging uns beiden die Strasse aus; also zunächst mal ihm und dann gezwungenermassen auch mir. Aber ich messe dem nicht zu viel Bedeutung zu. So etwas geschieht halt, wann man hart um die Führung eines Rennens kämpft, und berührt haben wir uns auch nicht.»

So cool sah das Hamiltons Landsmann Martin Brundle nicht. Der GP-Experte der britischen Sky, in 158 WM-Einsätzen und als Sportwagen-Weltmeistern mit allen Wassern gewaschen, gibt zu bedenken: «Es stimmt, sie haben sich nicht berührt, aber nur, weil Hamilton ausgewichen ist. Für mich sah das verdächtig danach aus, dass Max die Lenkung etwas geöffnet hat.»

Die Rennkommissare befanden: keine Untersuchung notwendig. Und so entspannt sah das Lewis im Rennen auch nicht. Als ihm die Einschätzung der Rennpolizei ins Auto gefunkt wurde, knurrte er nur: «Keine Untersuchung? Natürlich nicht ...» Die Stimme triefte vor Sarkasmus. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach sogar von einer Sauerei.

Nach dem Rennen wollten die Rennkommissare Tim Mayer (USA), Matteo Perini und Tonio Liuzzi (beide Italien) sowie Roberto Moreno Sieger Hamilton sehen. Dem Mercedes-Star wird vorgeworfen, während der Auslaufrunde seine Gurte gelockert zu haben. Die Szene passierte, als er eine Brasilien-Flagge an Bord nahm. Er musste sich zusammen mit Mercedes-Sportchef Ron Meadows bei der Rennpolizei erklären.

Im entsprechenden Regelabschnitt heisst es: «Die Fahrer müssen während eines Wettbewerbs, wenn sie sich auf einer Rennstrecke oder in der Boxengasse, bewegen, jederzeit ordnungsgemäss mit Sicherheitsgurten gesichert sein, die dem technischen Reglement des betreffenden Fahrzeugs entsprechen.»



Urteil: 25.000 Euro Strafe. 5000 muss er bezahlen, 20.000 sind zur Bewährung bis Ende 2022 ausgesetzt.



Urteilsbegründung: «Lewis Hamilton hat während der Auslaufrunde seine Gurte gelockert. Die Rennkommissare verstehen das Bedürfnis, einen Sieg feiern zu wollen. Aber es ist gefährlich, während der Fahrt den Gurt zu lösen. Selbst niedrige Geschwindigkeiten mit solchen Autos sind noch immer hoch für einen unangeschnallten Fahrer. Zudem sollten Formel-1-Fahrer ein Vorbild für alle Piloten in unteren Kategorien sein. Es ist für sich wichtig zu verstehen, dass alle Sicherheitsmassnahmen zu jeder Zeit befolgt werden müssen.»





Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0