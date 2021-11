Knallhartes Duell: Das sagen Hamilton und Verstappen

Knallhartes Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, mit beiden Autos neben der Bahn, beide konnten weitermachen. Was die zwei WM-Anwärter zu diesem haarigen Manöver zu sagen haben.

Die 48. Runde war der grosse Aufreger dieses Brasilien-GP: Lewis Hamilton warf sich in Kurve 4 aussen auf Max Verstappen, der bremste noch später als üblich, beide Autos gerieten neben die Bahn, konnten aber weitermachen.

Sky-GP-Experte Martin Brundle: «Das hat mir fast so ausgesehen, als hätte Max die Lenkung geöffnet. Ich bin da mal gespannt, was die Rennkommissare sagen.» Die befanden: keine Untersuchung notwendig.

Hamilton sagt: «Als Max vor mir lag, war er genau schnell genug, um vor mir zu bleiben. Er machte das sehr geschickt mit viel Speed im mittleren Pistenteil. Selbst mit flachgestelltem Flügel war es nicht einfach, ihm näher zu rücken.»

«Ich griff dann in Kurve 4 an, aber ich konnte meine Linie nicht halten. Danach war ich umso wilder entschlossen, das nochmals zu versuchen. Und beim zweiten Mal hat es geklappt. Ich finde – so sollte eine WM-Schlacht sein!»

Noch während des Rennens brummte Twitter, und vor allem in England wurde gefordert, dass Verstappen eine Strafe erhalten müsste. Hamilton sagt dazu: «Ach was, das war halt eine typische Aktion in der Hitze des Gefechts. Ich hatte zunächst die Nasenspitze vorne, er hielt dagegen, dann ging uns beiden die Strasse aus; also zunächst mal ihm und dann gezwungenermassen auch mir. Aber ich messe dem nicht zu viel Bedeutung zu. So etwas geschieht halt, wann man hart um die Führung eines Rennens kämpft, und berührt haben wir uns auch nicht.»

Max Verstappen sagt: «Ich konnte leicht erkennen, mit welchem Speed Lewis näher kam. Es fiel mir nicht leicht, ungefähr die gleichen Rundenzeiten zu fahren. Jeder kennt den tollen Speed der Mercedes auf den Geraden, also musste ich versuchen, im kurvigen Mittelteil der Bahn so viel Zeit zu gewinnen, um an Ende einer Runde vorne zu bleiben.»

«Natürlich ging das mit der Zeit auf die Reifen, und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben – wir waren heute für den Sieg einfach nicht schnell genug. Ich hatte schon Mühe mit den Reifen, bevor mich Hamilton dann schnappte. Ich war eine Zielscheibe.»

«Klar hätte ich heute lieber gewonnen, aber manchmal kann man auch nach einer Niederlage Freude an einem guten Kampf haben, und ich schätzen, den haben Lewis und ich gezeigt.»



Und was ist nun mit dieser Szene in Runde 48? Max: «Wir wollten beide nicht nachgeben, ich bremste noch später als üblich, dadurch erwischte ich, ohnehin schon im kritischen Bereich meiner Reifen, den Scheitelpunkt der Kurve nicht ideal. Daher geriet ich rechts neben die Bahn.»



«Ich bin erleichtert, dass die Rennkommissare das so einstuften wie ich auch – als harten Rennsport.»





Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0