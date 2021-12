Valtteri Bottas: «Keiner wird den Fahrstil ändern»

Valtteri Bottas ging in zwei der jüngsten drei Rennen leer aus, während sein Teamkollege Lewis Hamilton zwei Siege und einen zweiten Platz herausfahren konnte. In Saudi-Arabien will der Finne zurück auf die Erfolgsspur.

Zuletzt lief es nicht so für Valtteri Bottas: In Mexiko kam er als Fünfzehnter ins Ziel, nachdem McLaren-Pilot Daniel Ricciardo in sein Heck gefahren war und ihn in einen Dreher gezwungen hatte. In São Paulo wurde er Dritter hinter Lewis Hamilton und Max Verstappen und beim vergangenen Rennen in Katar konnte er das Rennen wegen eines Reifenschadens und den dadurch entstandenen Schaden nicht beenden.

«Ich denke, das lag vor allem an zwei Faktoren, ich war sehr lange auf diesem Reifensatz unterwegs, ausserdem sind die Randsteine hart für die Gummis. Wie gesagt, es zeichnete sich nicht ab. Rückblickend kann man sagen, dass ich vielleicht eine Runde früher hätte an die Box fahren sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer», erklärte der Finne an der FIA-Pressekonferenz rückblickend.

In Saudi-Arabien erwartet Bottas erneut einen engen Kampf gegen Red Bull Racing: «Die Strecke ist interessant, sie ist sehr schnell und stellenweise eng, Fehler werden gleich bestraft. Ich freue mich darauf, die Piste im Auto auszuprobieren. Viele Faktoren wie etwa das Grip-Niveau sind noch nicht bekannt, aber es wird sicherlich wieder ein enger Fight.»

Der WM-Dritte wurde auch gefragt, ob er seine Fahrweise gegen Titelanwärter Max Verstappen anpassen werde, weil der Niederländer mehr zu verlieren habe. «Jeder Punkt ist superwichtig, Lewis und ich werden alles daran geben, jeden Punkt zu holen, den wir erobern können. Ausserdem sind wir auch Rennfahrer, die sich gegenseitig respektieren. In dieser Situation denke ich nicht, dass Max diese Rechnung macht, und ich denke, keiner wird seinen Fahrstil ändern. Wir werden so hart und professionell ans Werk gehen, wie es nur geht, um den grösstmöglichen Erfolg zu erzielen.»

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0