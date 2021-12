Fernando Alonso: «Viele Überraschungen möglich»

Nach seinem Podestplatz in Katar ist Fernando Alonso mit Zuversicht nach Saudi-Arabien gereist. Der zweifache Formel-1-Champion weiss aber auch: Auf einer neuen Strecke kann alles passieren.

Mit dem dritten Platz hat Fernando Alonso in Katar den 98. GP-Podestplatz seiner Karriere erzielt. Der 40-jährige Spanier sagt über die Rückkehr aufs Treppchen nach knapp sieben Jahren: «Es war unglaublich. Das Team hat dieses Ergebnis verdient, denn es hat von Freitag bis Sonntag alles sehr gut gemeistert.»

«Im Rennen erwischte ich einen guten Start und nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, kämpfte ich gegen Sergio Pérez im Red Bull Racing-Renner. Jeder hat seine Rolle perfekt erfüllt, von der Boxencrew bei den Bodenstopps über die Strategen an der Boxenmauer bis hin zu Esteban Ocon, der wie ein Löwe gekämpft hat», schildert der Alpine-Pilot.

«Ich habe lange darauf gewartet, wieder auf dem Podium zu stehen. 2014 in Ungarn war das letzte Mal, also war es sehr schön, wieder dort oben zu stehen», betonte Alonso, und fügte an: «Es war mein erstes Mal mit Alpine, und hoffentlich können wir das nutzen, um in den letzten beiden Rennen und im nächsten Jahr voranzukommen. Es war auch sehr wichtig im Kampf um den fünften Platz in der Konstrukteurswertung, und obwohl wir weiterhin auf der Hut sein müssen, war es ein sehr gutes Ergebnis für das Team.»

Die GP-Premiere in Saudi-Arabien geht er mit entsprechend viel Zuversicht an. Der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006 weiss aber auch: «Es wird für alle eine neue Erfahrung. Soweit ich das angesichts der Informationen des Teams beurteilen kann, erwartet uns eine sehr schnelle Rennstrecke. Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt schon Vergleiche ziehen können, diese Frage sollte man mir vielleicht erst nach dem Trainingsfreitag beantworten.»

«Wie bei jeder neuen Piste, musst du jedes Detail beachten. Wir waren in diesem Jahr schon auf einigen neuen Strecken unterwegs, deshalb haben wir eine Vorstellung davon, worauf wir uns konzentrieren müssen. Aber auf einem unbekannten Rundkurs sind viele Überraschungen möglich», warnt der 32-fache GP-Sieger.

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0