Saudi-Arabien-GP im Fernsehen: Horner bleibt gelassen 02.12.2021 - 11:50 Von Otto Zuber

© Red Bull Content Pool Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Ich hatte immer das Gefühl, dass ich unter Druck meine beste Leistung bringe»

Der WM-Kampf geht in die zweitletzte Runde und der Druck auf die Titelkandidaten steigt. Das treibt Christian Horner zu Bestleistungen an, betont der Red Bull Racing-Teamchef vor dem Rennen in Saudi-Arabien.