Daniel Ricciardo: «Wir sind bereit für den Fight»

Das McLaren-Team erlebte zuletzt drei enttäuschende Rennen, umso grösser ist der Wille, in den letzten beiden GP der Saison zu glänzen. Daniel Ricciardo, Lando Norris und Teamchef Andreas Seidl geben sich kämpferisch.

Das McLaren-Team konnte in den jüngsten drei Rennen in Mexiko, Brasilien und Katar nur vier frische WM-Punkte sammeln, während Ferrari in der gleichen Zeitspanne 47 Zähler erzielte. Der Hauptgegner der Briten im Kampf um den dritten Platz in der Team-WM verfügt damit vor dem zweitletzten Saisonlauf in Saudi-Arabien über ein Polster von 39,5 WM-Punkten.

Doch davon wollen sich die McLaren-Fahrer und Daniel Ricciardo und Lando Norris sowie Teamchef Andreas Seidl nicht entmutigen lassen. Ricciardo spricht rückblickend von einer Enttäuschung in den vergangenen drei Grands Prix. Gleichzeitig stellt er klar: «Wir werden unser Bestes geben, um in den beiden letzten Rennen eine vernünftige Punkte-Ausbeute zu erzielen und ein starkes Saisonende zu erleben. Wir sind bereit für den Fight.»

Auch Norris gibt sich kämpferisch: «Wir werden bis zum Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi unser Bestes geben, um in beiden WM-Wertungen so gut wie möglich abzuschliessen.» Der Brite erwartet ein spannendes Rennen in Saudi-Arabien. «Das Qualifying wird in unseren Autos sicherlich eine coole Erfahrung», prophezeit er.

Teamchef Seidl räumt ein: «Natürlich sind die letzten drei Rennen nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen.» Und er betont: «Trotzdem sind wir weiterhin entschlossen, die Lehren aus den vergangenen Rennwochenenden auf die nächsten GP anzuwenden, um die bestmöglichen Ergebnisse einzufahren. Diese Saison war ein intensiver und aufregender Kampf, aber sie ist noch nicht vorbei und wir wollen sie mit einem Höhepunkt beenden.»

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0