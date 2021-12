Ralf Schumacher: Sein Urteil über Mick und Vettel

Natürlich beobachtet der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher als Formel-1-Experte der Sky einen Piloten besonders genau – seinen Neffen Mick Schumacher. Er beurteilt Mick und auch Sebastian Vettel.

Mick Schumacher isst 2021 hartes Brot: Sein US-amerikanischer Rennstall Haas hat die Entwicklung des diesjährigen Autos nach zwei Rennen eingestellt, um sich ganz auf die kommenden Rennwagen-Generation von 2022 zu konzentrieren. Damit war der letzte WM-Rang des Teams programmiert.

Formel-2-Champion Schumacher setzte zwischendurch das eine oder andere Highlight, mit verblüffenden Ergebnissen im Qualifying oder bei schwierigen Pistenverhältnissen. Und er zeigt seine Qualitäten, indem er seinem russischen Stallgefährten Nikita Mazepin in der Regel keine Chance lässt.

Micks Onkel Ralf Schumacher betrachtet die erste GP-Saison des Ferrari-Zöglings natürlich besonders genau. Vor der Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien sagt Sky-GP-Experte Ralf Schumacher über seinen Neffen: «Ich finde, dass er alles richtig gemacht hat. Es hat sich in allen Belangen gesteigert. Er ist auch in Situationen über sich hinausgewachsen, in welchen es nicht einfach war, und das macht für mich einen guten Rennfahrer aus – also bei Regen oder abtrocknender Strecke. Da war er seinem Teamkollegen immer überlegen.»

«Ich glaube, Mick hat inzwischen auch das Team geschlossen hinter sich. Nun hoffe natürlich auch ich darauf, dass Haas 2022 ein konkurrenzfähigeres Auto auf die Bahn bringt, mit dem Mick eher zeigen kann, was in ihm steckt. Die Formel 1 ist sehr schnelllebig, und wenn man auf die Dauer da hinten fährt und sich nicht öfters ins Schaufenster stellen kann, dann ist es schwierig. Letztlich will ja Mick eines Tages um Podestplätze, Siege und Titel mitreden, und da muss er schon zeigen können, wie gut er sich entwickelt, um dann vielleicht mal den Rennstall zu wechseln.»

Klar ist auch Sebastian Vettel auf dem Radar von Ralf Schumacher. Ralf sagt über den vierfachen Weltmeister: «Bei Aston Martin passiert derzeit sehr viel. Die Gerüchte reissen nicht ab, dass Teamchef Otmar Szafnauer gehen könnte. Entscheidend bei Sebastian wird sein, wie gut das 2022er Auto wird. Sollte er ein konkurrenzfähiges Fahrzeug erhalten, dann ist alles gut. Sollte das Auto nicht so gut sein, dann weiss ich gar nicht, ob er am Morgen aufstehen will.»



«Das ganze Gerede, wonach Vettel fahrerisch nachgelassen hat, ist absoluter Blödsinn. Wir haben auf Rennstrecken gesehen, die extrem knifflig sind und auf welchen das Eingehen von Risiken eine Rolle spielt, oder bei ganz schwirigen Pistenverhältnissen – da hat Vettel seine besten Rennen gezeigt, in Monaco, in Baku, in Ungarn, in Belgien. Ich erkenne da keinen Motivationsverlust, aber man muss schon ein Ziel vor Augen haben können.»



«Für mich gilt bei Vettel, was für alle Racer gilt: Wenn ein Pilot noch schnell ist, es mit seinen Gegnern aufnehmen kann, angefangen beim Stallgefährten, wenn er Spass an der Arbeit hat, dann macht er weiter. Fernando Alonso zeigt, wie das geht.»





