Positiver Covid-19-Test: Jost Capito bleibt zuhause

Williams-CEO und Teamoberhaupt Jost Capito wird das zweitletzte Rennen der Saison in Saudi-Arabien von England aus mitverfolgen. Der Grund: Vor Antritt der Reise bekam er ein positives Covid-19-Testresultat.

Bereits in den Niederlanden musste sich Jost Capito isolieren. Der CEO und Teamchef des Williams-Rennstalls dinierte am Freitagabend des Zandvoort-Rennwochenendes mit Alfa Romeo-Pilot Kimi Räikkönen, der am darauffolgenden Samstagmorgen einen positiven Covid-19-Test zurückbekam.

Capito, der beim Abendessen mit dem Iceman den erforderlichen Abstand einhielt, liess sich daraufhin noch einmal testen. Und obwohl das Ergebnis negativ ausfiel, entschied das Team, dass er sich vorsichtshalber nicht mehr an der Rennstrecke blicken liess.

Nun hat es Capito selbst erwischt. In einer kurzen Mitteilung schreibt der Traditionsrennstall aus Grove: «Williams Racing kann bestätigen, dass CEO und Teamchef Jost Capito vor der Reise nach Saudi-Arabien positiv auf Covid-19 getestet wurde.»

Der 63-Jährige aus Deutschland befolge nun die Vorgaben der britischen Behörden. Somit befindet sich Capito derzeit in Isolation. Diese dauert für positiv Getestete gemäss Gesetz zehn Tage. Auf die Mitarbeiter habe die Abwesenheit des Chefs keine grösseren Auswirkungen, stellt Williams in der entsprechenden Mitteilung klar. «Das Team wird seine Arbeit an der Strecke wie geplant fortsetzen», heisst es.

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0