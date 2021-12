Sebastian Vettel-Pleite nur 17.: «Was? Oh, Mann!»

Was für eine Klatsche für den vierfachen Formel-1-Champion Sebastian Vettel: Der 53-fache GP-Sieger schied schon im ersten Quali-Segment in Dschidda aus. Seb am Funk: «Was? Oh, Mann!»

In Katar waren die Aston Martin-Fahrer auf den Rängen 6 (Lance Stroll) und 10 (Sebastian Vettel) ins Ziel gekommen. In Saudi-Arabien sind die Grünen nach dem ersten Quali-Segment Zuschauer, der Kanadier und der Deutsche bereits ausgeschieden, eine schallende Ohrfeige!

Als Sebastian Vettel ins Cockpit gefunkt wurde, dass er auf Rang 17 liege, kam ungläubig zurück: «Was? Oh, Mann!» Später angesprochen auf seine Reaktion am Funk sagte Vettel: «Also wenn Rang 17 nicht enttäuschend ist, was dann? Wir fahren hier das gleiche Auto wie in Katar, aber ich kann mir das schwache Ergebnis nur so erklären, dass unser Auto nicht auf diese Bahn passt.»

«Wir haben Mühe, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Aber das hören wir auch von anderen Rennställen, das darf also keine Ausrede sein. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir auf diesem Pistenlayout die Qualitäten unseres Fahrzeugs nicht zeigen können.»

«Die Runden an sich fühlten sich gut an, und wenn die Walzen denn mal angeknipst sind, dann ist auch die Fahrzeugbalance in Ordnung. Aber in Sachen Speed hinken wir um Meilen hinterher. Wenn ich mir dann die Bordkamera-Aufnahmen der Gegner ansehen, dann wird klar – die Anderen sind einfach schneller.»





Qualifikation, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:27,511

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:27,622

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,653

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:28,054

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,123

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,125

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,180

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,442

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:28,647

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,754

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,668

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,885

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:28,920

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,054

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:53,652

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,177

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,198

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,368

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,464

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:30,473