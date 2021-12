Lewis Hamilton (Mercedes): «Habe mir Sorgen gemacht»

Weltmeister Lewis Hamilton erobert im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit die Pole-Position. Der Brite sagt: «Das war kein einfaches Training.»

103. Pole-Position für Mercedes-Star Lewis Hamilton in der Formel 1 – der siebenfache Weltmeister hat für den Premieren-GP von Saudi-Arabien in Dschidda am 5. Dezember die beste Ausgangslage. Hamilton profitierte dabei vom Mauerkuss von Max Verstappen.

Hamilton sagt nach dem dramatischen Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit am Funk zu seiner Mercedes-Mannschaft: «Für einen Moment habe ich mir Sorgen gemacht.» Zu Recht – denn Max Verstappen war im Red Bull Racing-Renner schnell genug, um sich hier die Pole zu schnappen, aber dann erlaubte sich der sonst so coole Niederländer einen Fahrfehler.

Lewis über seine Quali: «Das war kein einfaches Training. Dieser Kurs ist verflixt schwierig, der Speed ist phänomenal. Wir hatten Probleme mit Untersteuern, ich hatte Schwierigkeiten, die Reifen zum Arbeiten zu bekommen.»

Vor den letzten Lauf wünschte sich der Champion einen steiler gestellten Frontflügel, um mehr Haftung und Gefühl für die Vorderachse zu erhalten. Damit lief es besser.

«Meine erste schnelle Runde war nichts Besonderes, der Wagen lag noch nicht perfekt. Nach einer Feineinstellung lief es besser, aber ich war mir nicht sicher, ob es reichen würde.»

«Wir haben sehr hart gearbeitet, um hier eine gute Abstimmung zu erarbeiten. Grosses Lob an Valtteri Bottas, der sich mit mir voll in die Arbeit gehängt hat in der ganzen Vorbereitung aufs Rennen, auch im Simulator.»

«Gemessen an Freitag war Red Bull Racing am Samstag stärker, also muss ich davon ausgehen, dass sie uns auch im Rennen Feuer unterm Hintern machen. Das Ziel zum Titel ist einfach – zwei Siege, hier in Dschidda und dann in Abu Dhabi.»

«Meine Dauerläufe waren gut am Freitag, aber alles hier ist auf Messers Schneide. In Kanada haben wir doch jeweils die Wall of Champions, wo schon zahlreiche Spitzenpiloten am Eingang zu Start und Ziel eingeschlagen haben. Hier ist der ganze Kurs eine einzige Wall of Champions!»





Qualifikation, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:27,511

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:27,622

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,653

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:28,054

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,123

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,125

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,180

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,442

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:28,647

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,754

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,668

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,885

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:28,920

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,054

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:53,652

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,177

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,198

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,368

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,464

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:30,473