FP3 Saudi-Arabien: Duftmarke von Max Verstappen

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen brannte in der letzten freien Trainingsstunde die Bestzeit in den Asphalt des Jeddah Corniche Circuit. Hamilton fehlten etwas mehr als zwei Zehntel auf diese Zeit.

Zu Beginn der letzten freien Trainingsstunde auf dem Jeddah Corniche Circuit wurden die Formel-1-Piloten von 29,2 Grad Celsius Aussentemperatur begrüsst. Der Asphalt des Strassenkurses hatte sich auf 35,6 Grad aufgeheizt, als die Haas-Rookies Nikita Mazepin und Mick Schumacher als Erste aus der Box fuhren. Bald bekam das Duo Gesellschaft von zwei alten Hasen: Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel waren die nächsten Fahrer, die sich auf der Piste blicken liessen. Auch Lance Stroll nahm die Arbeit bald auf.

Vettel und Stroll verzichteten darauf, eine Rundenzeit aufzustellen, nach einer Installationsrunde verschwanden die grünen Aston Martin-Renner wieder an die Box. Dafür rückten die beiden Mercedes-Stars Lewis Hamilton und Valtteri Bottas aus. Antonio Giovinazzi und die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc taten es ihnen kurz darauf gleich.

Letzterer hatte bei seinem Crash im zweiten Training Glück im Unglück: Er selbst blieb unversehrt und auch sein Chassis und sein Motor waren nach dem Crash einsatzfähig, wie das Team am Freitagabend mitgeteilt hatte.

Nach den ersten zehn Minuten hatten erst drei Fahrer eine gezeitete Runde gedreht, wobei Räikkönen mit 1:30,622 min die kurze Liste vor Schumacher und Mazepin anführte. Bald füllte sich die Piste und entsprechend viele Rundenzeiten leuchteten in den folgenden 10 Minuten auf. Nach 20 Minuten führte Hamilton, der in Kurve 1 einen Dreher hingelegt hatte, mit 1:29,197 min die Liste an. Bottas folgte auf der zweiten Position. Beide waren auf den harten Reifen unterwegs.

Dahinter hatten sich Sergio Pérez und Lando Norris eingereiht, die auf den weichen Reifen Gas gaben. Sainz auf der mittelharten Mischung, Max Verstappen, Giovinazzi, Esteban Ocon (alle auf den weichen Reifen) und Pierre Gasly auf den Medium-Gummis komplettierten die Top-10. Schumacher, der für die erste Ausfahrt die weichen Reifen gewählt hatte, belegte Position 16, Vettel hatte noch immer keine Rundenzeit aufgestellt.

Lance Stroll erleidet Reifenschaden

Kurz vor Halbzeit liess sich Vettel wieder auf der Strecke blicken, der vierfache Champion gab auf den weichen Reifen Gas und reihte sich auf der 17. Position ein. Nach der ersten halben Stunde war immer noch Hamilton der Schnellste auf der Bahn, er hatte die Bestmarke auf 1:28,314 min verbessert.

Hinter dem siebenfachen Weltmeister folgte WM-Leader Verstappen vor Gasly, Pérez, Yuki Tsunoda, Sainz, Norris, Bottas, Leclerc, Giovinazzi, Ocon, Daniel Ricciardo, Räikkönen, Nicholas Latifi, Fernando Alonso, George Russell, Vettel, Stroll, Mazepin und Schumacher.

Zwei Minuten später war Verstappen der Schnellste, der Niederländer hatte mit 1:28,212 min eine neue Messlatte gesetzt. Weniger gut lief es für die Deutschsprachigen, die auf den Positionen 17 (Vettel) und 20 (Schumacher) verharrten. Noch schlechter lief es für Vettels Teamkollegen Stroll, der einen Reifenschaden bekundete und eine kurze Zwangspause einlegen musste.

Kurz vor Anbruch der letzten Viertelstunde stand Hamilton gleich zwei Fahrern im Weg: Erst behinderte er Gasly, danach musste Mazepin ausweichen, weil der Mercedes-Pilot im Schleichgang unterwegs war. Verstappen verbesserte sich in der Folge auf 1:28,105 min und legte Minuten später mit 1:28,100 min eine neue Messlatte, die keiner mehr übertrumpfen konnte. Hamilton, der seine Bestzeit auf der harten Reifenmischung aufgestellt hatte, folgte auf dem zweiten Platz.

3. Training, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,100 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28,314

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,629

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,641

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,715

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,101

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,149

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,177

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,300

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,418

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,590

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,689

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,724

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,030

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,034

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,296

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,366

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,933

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:30,979

2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629

1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464