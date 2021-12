Nico Rosberg: «Jeddah Corniche Circuit ist verrückt»

Nico Rosberg an der Arbeit

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat den neuen Jeddah Corniche Circuit im Simulator erkundet und gibt zu: «Ich bin froh, dass ich nicht mehr Formel 1 fahre. Der Jeddah Corniche Circuit ist verrückt.»

Der 23-fache GP-Sieger Nico Rosberg (36) wollte einen Eindruck gewinnen, wie sich der neue Jeddah Corniche Circuit anfühlt, also hat sich der Wiesbadener in den Simulator gesetzt, um die Rennstrecke am Roten Meer virtuell zu erkunden.

Der Formel-1-Champion von 2016 sagt auf seinem eigenen YouTube-Kanal: «Nach wenigen Runden im Simulator muss ich sagen – der Jeddah Corniche Circuit ist verrückt. Die Strecke ist unfassbar schnell, und du hast an vielen Stellen so gut wie null Sturzraum.»

«Im hinteren Bereich der Strecke schaltest du vom achten Gang kurz zurück in den siebten, der Bogen geht fast voll, und du steuerst auf eine Mauer zu. Das ist komplett durchgeknallt.»

«Um genau zu sein, ist das so durchgeknallt, dass ich wirklich froh bin, nicht mehr in einem Formel-1-Cockpit zu sitzen. Das riecht alles nach extrem hohem Risiko. Ich bin wirklich gespannt darauf zu sehen, wie das alles gehen wird, und ich hoffe, dass alle Fahrer heil bleiben.»

Auch Nico Rosberg wittert: «Im Qualifying wird die Herausforderung darin bestehen, nicht nur ohne Fahrfehler zu bleiben, sondern auch eine freie Runde zu finden. Das ist richtig gefährlich. Du musst in Ruhe einen Rhythmus finden und hoffen, dass dir keiner in die Quere kommt. Ich finde das alles Wahnsinn.»



2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629





1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464