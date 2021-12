Christian Horner: «Das wäre besonders brutal»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner stand die Enttäuschung über den Qualifying-Ausgang in Saudi-Arabien ins Gesicht geschrieben. Denn Max Verstappen war auf Pole-Kurs liegend in der Mauer gelandet.

Mehr als Durchhalteparolen konnte Christian Horner nach dem enttäuschenden Ausgang des Qualifyings in Dschidda nicht abgeben. Das Team-Oberhaupt des Red Bull Racing Teams hatte mitansehen müssen, wie sein Schützling Max Verstappen auf Pole-Kurs liegend gleich zwei Mal den Mauern zu nahe kam. In der zweiten Kurve kam er noch mit dem Schrecken davon, doch in der letzten Kurve war der Einschlag zu gross, um die Runde zu beenden. Somit belegte er den dritten Platz hinter dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Horner erklärte bei «Sky Sports F1» sichtlich enttäuscht: «Es sah nach der Runde des Jahres aus, es ist unglaublich schade. Er hat den Schwung in die letzte Kurve mitnehmen wollen und er konnte auf seinem Lenkrad-Display sehen, dass er am Kurveneingang vier Zehntel vorne war. Doch dann ging ihm leider die Strecke aus.»

«Es ist ziemlich brutal, nun müssen wir hoffen, dass sein Getriebe keinen Schaden genommen hat und schauen, was wir im Rennen ausrichten können», seufzte der Brite. «Ich bin mir sicher, dass er frustriert ist. Er weiss, wie gut die Runde bis zu diesem Zeitpunkt war. Er muss das nun hinter sich lassen. Er startet immer noch von Position 3 und er braucht einen starken Start. Es ist noch alles möglich.»

«Er hat nicht sehr viel am Funk gesagt, nur dass er die Mauer erwischt hat, das war’s. Es ist sehr schade, denn es war eine unglaubliche Runde. Wir sind hier im Nachteil und er war dabei, etwas ganz Besonderes zu zeigen. Leider sollte es nicht sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass es keine Strafe für einen Getriebewechsel geben wird, das wäre besonders brutal. Das wissen wir erst, wenn wir das Auto zurückbekommen», erzählte Horner.

«Es wird sicher sehr schwierig, im Rennen einen Gegner auf dieser Strecke zu überholen. Es wird sich also alles um die Strategie, den Rennverlauf und die Standfestigkeit drehen», prophezeite der Teamchef, gleichzeitig warnte er: «Die Startposition ist wie auf jedem Strassenkurs sehr wichtig.»

Horner wurde auch auf die Tatsache angesprochen, dass Lewis Hamilton für seine Vergehen im dritten Training (ignorieren von Doppel-Gelb, Behindern von Nikita Mazepin) mit einer Verwarnung davonkam. «Wir werden uns das genau anschauen, es fühlt sich etwas unbeständig an, wenn man schaut, was vor zwei Wochen in Katar war», erklärte er mit Verweis auf die Startplatz-Strafe, die Verstappen für das Ignorieren der doppelten gelben Flagge in Katar kassiert hatte. «Wir müssen das erst anschauen, denn wir mussten uns aufs Qualifying konzentrieren.»

Qualifying, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:27,511 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:27,622

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,653

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:28,054

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,123

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,125

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,180

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,442

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:28,647

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,754

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,668

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,885

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:28,920

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,054

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:53,652

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,177

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,198

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,368

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,464

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:30,473