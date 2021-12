Valtteri Bottas (Mercedes/2.): «Klar helfe ich Lewis»

Der Finne Valtteri Bottas erkämpft sich im Qualifying zum Premieren-GP von Saudi-Arabien am Roten Meer einen Platz in der ersten Startreihe, zweitschnellste Zeit. Bottas schwört Hamilton die Treue.

Zur Pole-Position hat es für Valtteri Bottas auf dem Jeddah Corniche Circuit nicht ganz gereicht, aber mit Startplatz 2 ist für den Mercedes-Piloten beim ersten Grand Prix von Saudi-Arabien am 5. Dezember noch alles drin.

Mercedes-Fahrer Bottas berichtet nach dem Abschlusstraining auf der schwierigen Strassenstrecke von Dschidda: «Die erste Startreihe für Mercedes ist natürlich super und gerade auf diesem Kurs und zu dieser Phase der WM ganz wichtig.»

«Ich hatte Mühe mit dem Wagen im dritten Training, wir mussten wegen eines Problems mit dem Motor die Antriebseinheit wechseln. Meine Jungs haben einen Super-Job gemacht, um den Wagen rechtzeitig auf die Bahn zu bringen.»

«Die letzte Runde war wirklich auf Messers Schneide, was für eine Rennstrecke! Das ist ein seltsamer Belag, auch in Sachen Pistenentwicklung, so gar nicht wie andere Strassenkurse.»



«Ich bin sehr froh, dass wir die erste Startreihe errungen haben. Klar will ich hier gewinnen, aber ich bin mir der Situation in der WM überaus bewusst. Lewis kämpft um den Titel ich nicht, klar werde ich ihm helfen.»





Qualifikation, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:27,511

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:27,622

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,653

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:28,054

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,123

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,125

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,180

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,442

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:28,647

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,754

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,668

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,885

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:28,920

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,054

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:53,652

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,177

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,198

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,368

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,464

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:30,473