Toto Wolff: «Der Freitag ist oft irreführend» 04.12.2021 - 07:30 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff weiss, was sein Team in den letzten beiden Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi zu tun hat, um die angestrebte Titelverteidigung zu schaffen. Der Wiener spricht Klartext.