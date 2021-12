Max Verstappen (Red Bull Racing/3.): «Schrecklich!»

WM-Leader Max Verstappen war auf bestem Weg, sich die Pole in Dschidda zu krallen, aber dann hatte er auf seiner letzten schnellen Runde zwei Mauerberührungen. Der Niederländer: «Es ist schrecklich.»

So nah und doch so fern: Mit dem letzten Reifensatz schien WM-Leader Max Verstappen unwiderstehlich der Pole-Position auf dem Jeddah Corniche Circuit entgegenzufliegen, aber im ersten Teil der Runde schien es schon eine kurze Mauerberührung links hinten zu geben, dann eine heftigere rechts an der Mauer am Eingang zur Start/Ziel-Geraden, aus der Traum von der Pole!

Der 19-fache GP-Sieger ist sichtlich geknickt: «Das ist einfach nur schrecklich. Wir hatten grundsätzlich ein gutes Abschlusstraining.»

Das grösste Problem für den Red Bull Racing-Star: «Ich fand es schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Aber wir fanden guten Speed. Ich weiss, wir hätten schnell genug sein können, um die Pole zu holen.»

«In die letzte Kurve hinein blockierte ich links vorne kurz ein Rad, dann schlug ich erst recht an, das ist sehr enttäuschend. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich zu spät gebremst habe, und die Runde war ansonsten wirklich schnell. Es ist ernüchternd.»

«Platz 3 ist vor diesem Hintergrund natürlich eine Enttäuschung. Ich weiss, wie vielversprechend wir unterwegs waren. Wir haben hier ein schnelles Auto, und natürlich werde ich im Grand Prix alles geben, um nach vorne zu kommen.»



«Im Rennen wird es wie immer darum gehen, gut vom Start wegzukommen, das Reifen-Management wird eine wichtige Rolle spielen. Alles weitere ergibt sich von selber.»



Bange Frage: Hat der Wagen des WM-Leaders beim Schlag in die Mauer mehr abbekommen als nur eine geknickte Radaufhängung? Die Formel-1-Getriebe sind nicht gebaut für seitliche Belastungen dieser Art. Max: «Keine Ahnung, ob dass Getriebe in Ordnung ist, ich bin ja eben erst ausgestiegen, das müssen wir uns alles nachher ansehen.»





Qualifikation, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:27,511

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:27,622

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,653

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:28,054

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,123

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,125

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,180

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,442

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:28,647

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,754

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:28,668

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,885

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:28,920

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,054

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:53,652

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:29,177

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,198

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:29,368

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,464

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:30,473