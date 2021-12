Mick Schumacher nach Mauerkuss: «Intensive Bahn!»

Rang 18 für Haas-Fahrer Mick Schumacher im zweiten Training zum Grossen Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit. Nach einem Mauerkuss sagt Mick: «Was für eine intensive Bahn!»

Diese Rennstrecke verzeiht gar nichts: Mick Schumacher kam mit einem sachten Mauerkuss davon, in diesem ersten Nachttraining der Formel 1 auf dem neuen, ultraschnellen Jeddah Corniche Circuit. Da erwischte es Charles Leclerc schon übler – sein Fehler in der schnellen Kurve 22 führte zu einem übel beschädigten Ferrari.

Der Patzer von Mick erzeugte ein seltenes Problem: Der Strich-Code an den Pirelli-Reifen auf der rechten Seite wurde abgehobelt. Anhand dieses Codes prüfen die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA, ob ein Fahrer auch mit dem ihm zugewiesenen Satz Reifen unterwegs gewesen ist.

Davon abgesehen hatte Mick wieder einemal seinen russischen Stallgefährten Nikita Mazepin gut im Griff und sagte nach den ersten zwei Trainingsstunden in Dschidda: «Was für eine intensive Rennstrecke! Du fährst fast nie schnurgerade, das sind alles ultra-schnelle Bögen. Aber ich glaube, ich habe mir den Kurs inzwischen verinnerlicht.»

«Heute konnten wir den Williams ein wenig das Leben schwermachen. Aber ich gehe davon aus, dass die am Samstag ein wenig mehr Power haben werden.»



«Was die Abstimmung angeht, so lagen wir von Anfang an auf Kurs. Ich schätze, dass sich die Strecke noch stark entwickeln wird. Die Reifen fühlten sich konstant an und verhielten sich ungefähr so, wie wir das erwartet hatten. Aber nach zwei weiteren Trainings am Samstag und auch den Rahmenrennen werden sich die Walzen im Grand Prix anders verhalten – wenn mehr Gummi auf der Bahn liegt.»





2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629





1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464