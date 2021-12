Christian Klien: «Der dritte Start war unglaublich!»

Der frühere Formel-1-Pilot und heutige ServusTV-Experte Christian Klien findet zum Giganten-Duell der Formel 1-Titelaspiranten Max Verstappen und Lewis Hamilton klare Worte.

Christian Klien hat das Formel-1-Rennen von Dschidda live vor Ort für den TV-Sender ServusTV analysiert. Mit einem Tag Abstand sprach der Vorarlberger nochmals über einige der unglaublichen Szenen zwischen Mercedes-Star Lewis Hamilton und WM-Leader Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team.

«Das Rennen war sowas von intensiv, man war danach platt», bekennt Klien. «Der erste Start war gut für Mercedes, Valtteri Bottas war ja dann auch noch vorne. Die meisten haben dann natürlich nicht damit gerechnet, dass es eine rote Flagge gibt.»

Klien gibt zudem zu bedenken: «Die Bande war ja nicht kaputt. Dass eine rote Flagge kommt, war unwahrscheinlich. Red Bull Racing musste dann irgendetwas anderes machen, denn sonst hätte sich ja nichts geändert.»

Zum zweiten Start sagt Klien mit Blick auf Verstappen: «Es wäre ideal gewesen, wenn er gleich nach vorn gegangen wäre. Doch er überholte Hamilton neben der Strecke. Es wurde aber nach der einen Runde wieder unterbrochen. Dann kam dieser Kuhhandel mit Michael Masi. Es war ein bisschen kompliziert.»

Klien fällt noch etwas auf: «Grundsätzlich haben sie bei Red Bull Racing Esteban Ocon übersehen. Es ist aber gut, dass sie die Diskussion um die Startpositionen sofort gelöst haben. Später dann eine Strafe über fünf Sekunden zu geben – da kommt der Zuschauer auch nicht mit. So war es okay, dass Max hinter Lewis losgefahren ist.»

«Der dritte Start war unglaublich. Der erste Teil war nicht so optimal, aber dann vor Kurve 1 fuhr er so wie wir ihn kennen», lobte Klien. Und zur leichten Kollision mit der folgenden Abkürzung von Verstappen sagt der frühere GP-Pilot: «Lewis war noch nicht vorbei und sogar aussen. Lewis muss also damit rechnen, dass Max zurückschlägt. Dass er den Platz dann hergibt, war okay.»

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0