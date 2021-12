Ross Brawn: «Lewis Hamilton ist der Fahrer des Tages»

Die Mehrheit der GP-Fans wählten in Saudi-Arabien Max Verstappen zum «Fahrer des Tages». Formel-1-Sportchef Ross Brawn ist sich aber sicher: «Lewis Hamilton hat den besseren Job abgeliefert.»

Der GP in Saudi-Arabien war spektakulär und wird den Zuschauern noch lange in bester Erinnerung bleiben. Das lag nicht nur an den vielen Unterbrechungen und Gelbphasen, auch der erbittert geführte Spitzenkampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hielt die Beobachter in Atem.

«Dieser Sport hat in dieser Saison schon alles geboten – und am Sonntag in Saudi Arabien noch mehr», lautet denn auch das begeisterte Fazit von Ross Brawn. Der Formel-1-Sportchef spricht in seiner Kolumne auf «Formula1.com» von einer sensationellen WM und erklärt: «Jeder möchte in Abu Dhabi einen grossartigen Wettkampf sehen. Und es wird hart werden. Denn keiner der Beiden wird nachgeben.»

«Aber wir wollen Sportlichkeit sehen. Wir wollen nicht, dass über die Stränge geschlagen und die WM-Entscheidung durch die Rennkommissare oder vor dem Berufungsgericht entschieden wird», mahnt der Brite. «Die WM muss auf der Strecke enden, in Abu Dhabi, wenn der beste Fahrer gewinnt», fordert er.

Das Rennen in Saudi-Arabien hat Hamilton für sich entschieden. Der Mercedes-Star ist in Brawns Augen der Fahrer des Tages, obwohl die Mehrheit der Fans diese Ehre Verstappen zuspricht. «Für mich erhält Lewis diese Woche diese Auszeichnung, denn ich denke, er hat den besseren Job abgeliefert», stellt er klar.

«Er hat in der Hitze des Gefechts einen kühlen Kopf bewahrt, das Rennen auf beachtliche Art und Weise kontrolliert. Er leistete sich keine Fehler und fuhr die schnellste Runde mit einem Auto, dessen Frontflügel beschädigt war», begründet der 67-Jährige seine Wahl.

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0