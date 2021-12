Ferrari-Junior Mick Schumacher: Seine grösste Lektion

Vor dem WM-Finale blickt Mick Schumacher zurück auf seine fast komplette erste Formel-1-Saison. Der Ferrari-Zögling ist mit seinen Leistungen bei Haas zufrieden und ärgert sich auch nicht über einige Fehler.

Mick Schumacher war von Anfang an klar, dass seine erste GP-Saison kein Spaziergang werden würde: «Wir hatten uns dazu entschlossen, abgesehen von einer Entwicklungsstufe, die wir in Imola auf die Bahn gebracht haben, auf jede weitere Evolution dieses Autos zu verzichten. Weil wir uns ganz auf 2022 konzentrieren wollten.»

Gemäss Haas-Teamchef Günther Steiner gab es noch einen anderen Hintergrund. Der Südtiroler sagt: «Erstens machte dieses Vorgehen für uns mehr Sinn, denn wir haben nicht die Ressourcen eines Top-Teams. Und zweitens konnten Mick Schumacher und Nikita Mazepin auf diese Weise in aller Ruhe ihr Formel-1-Handwerk lernen.»

Wie blickt der 22-jährige Schumacher kurz vor Schluss der Saison auf sein Lehrjahr im GP-Sport zurück? Der Formel-2-Champion von 2020 sagt am Yas Marina Circuit: «Es ging für mich darum, die ganzen Abläufe an einem GP-Wochenende zu verinnerlichen und so viel zu lernen als möglich. Ich glaube, dieses Ziel haben wir gemeinsam erreicht. Ich habe viel mit auf den Weg bekommen, was mir auch im kommenden Jahr nützlich sein wird, etwa in der Art und Weise, wie ich mit Formel-1-Reifen umgehe oder wie ich eine Rennstrategie am besten umsetze.»

Die besten Ergebnisse von Mick: die Startplätze 14 in Russland und in der Türkei, sowie Platz 12 im Grossen Preis von Ungarn.

Welches ist die grösste Lektion, die Mick in diesem Jahr gelernt hat? Schumacher auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Das Management der Reifen, keine Frage. Wenn du mit diesen Walzen nicht ins optimale Fenster kommst oder aus diesem besten Bereich hinausfällst, dann geht gar nichts mehr.»

Findet Mick, er hat 2021 so viel erreicht wie erwartet? Mick: «Ich ging ohne Erwartungen in die Saison, insofern stehe ich jetzt nicht besser oder schlechter da als erwartet. Im grossen Ganzen ist das alles gut verlaufen.»



Ärgert sich Mick über einen ganz bestimmten Fehler, der ihm unterlaufen ist? «Nein, denn mir war immer klar, dass ich Fehler machen würde, und meiner Meinung nach gehören Fehler zur Entwicklung dazu. Ich halte mich nicht lange damit auf, wenn mir ein Patzer passiert, sondern ich will einfach verstehen, was passiert ist und es dann mit der gelernten Lektion beim nächsten Mal besser machen.»



«Zudem bin ich der Ansicht: Lieber in dieser Saison der eine oder andere Fehler, in welcher wir nicht um Punkte kämpfen können, als 2022, wenn wir – wie ich hoffe – ein konkurrenzfähigeres Auto haben werden.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0