Villeneuve über Hamilton–Verstappen: Wie im Leih-Kart

Der Kanadier Jacques Villeneuve sass fassungslos vor dem Fernseher mit den Bildern aus Dschidda. Der Formel-1-Champion von 1997 sagt: «Das war nicht Formel 1, das war Fahren wie mit dem Leih-Kart.»

Der langjährige Formel-1-Fahrer Jacques Villeneuve traute seinen Augen nicht beim ersten Grossen Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit. Der 50-jährige Kanadier sagt: «Das war nicht mehr Formel 1, das war Fahren wie mit dem Leih-Kart. Da war einfach alles falsch; ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll.»

Der 163-fache GP-Sieger findet: «Es ist nicht einfach, neutral zu bleiben. Denn bei jedem Kommentar, den du abgibst, wirst du sofort in die eine oder andere Ecke gestellt. Also gebe ich grundsätzlich mal zu bedenken: Was wollen wir eigentlich? Wollen wir einen Sport und eine gute Formel 1? Oder wollen wir eine Show wie aus Hollywood? Wenn es nur darum geht, dann war das Rennen von Dschidda der Hammer. Aber soll das noch Formel 1 sein?»

«Frank Williams würde sich im Grabe umdrehen bei solch einem Rennen. Und dann die Teamchefs: Jeder schimpft und zetert und setzt so die Rennleitung unter Druck, langsam wird es lächerlich.»

«Für viele Fans ist dass alles grossartig, und ich könnte mir vorstellen, dass die Einschaltquoten in die Höhe schnellen. Aber wir bewegen uns weg vom Sport. Vermutlich kommt es auf die Sichtweise an, ob man Purist ist oder nicht.»

Zur Kollision zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton sagt der elffache GP-Sieger Villeneuve: «Für mich sind diese doofen DRS-Kennlinien schuld, also jene weisse Linien, innerhalb welcher die Abstände der Fahrer gemessen werden, und wenn ein Verfolger eine Sekunde oder weniger hinter dem Gegner liegt, darf er in der darauf folgenden DRS-Zone seinen Heckflügel flachstellen und attackieren.»

«Es war offensichtlich, dass Lewis nicht vor Max diese DRS-Kennlinie kreuzen wollte. Er wusste, dass Max ihn vorbeilässt, aber er wollte eben Verstappen nicht die Chance geben, auf der folgenden Gerade mit offenem Flügel von Max überholt zu werden. Beide stellten sich einfach dumm.»

Villeneuve moniert auch diese merkwürdige Diskussion zwischen Rennchef Michael Masi und den beiden Top-Teams. «Was wird da ausgehandelt? Ich habe in meinem Leben noch nie so etwas gehört. Ein solches Verhalten entspricht doch nicht dem Reglement. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.»



Über das Finale in Abu Dabi sagt der Kanadier: «An sich halte ich das für eine Strecke, welche dem Red Bull Racing-Renner liegen sollte. Aber mit diesem Mercedes-Motor von Lewis ist jede Strecke nun eine Mercedes-Strecke. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein sauberes Rennen erleben werden. Der bessere Mann soll gewinnen, Hollywood hatten wir in dieser Saison schon genug.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0