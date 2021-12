Max Verstappen: «Wir dürfen stolz sein auf uns»

Nach dem turbulenten Grossen Preis von Saudi-Arabien gehen Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich ins WM-Finale von Abu Dhabi. Max: «Egal wie es ausgeht, wir dürfen stolz sein auf uns.»

Das hat es in der Formel 1 seit 1974 und seit Clay Regazzoni und Emerson Fittipaldi nicht mehr gegeben: Zwei Fahrer haben vor dem Finale gleich viele Punkte vorzuweisen. Nach dem teilweise chaotischen Grand Prix von Saudi-Arabien geht es zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in Abu Dhabi um alles.

Der Niederländer beginnt als letztjähriger Sieger des Abu Dhabi-GP das Wochenende auf dem Yas Marina Circuit. Der 24-jährige Niederländer dämpft die Erwartungen seiner Fans: «Es ist aufregend, nach Abu Dhabi zurückzukehren. Aber was im vergangenen Jahr hier passiert ist, das ist nicht unbedingt eine gute Messlatte fürs kommende Wochenende. 2020 gab es verschiedene Faktoren, die zum Sieg führten. Zuletzt hat uns ein wenig der Speed gefehlt, ich hoffe, das ist in den kommenden Tagen nicht der Fall.»

Vor elf Jahren wurde in Abu Dhabi der Yas Marina Circuit eröffnet, mit Baukosten von mindestens 500 Mio Euro die teuerste Formel-1-Strecke. Inoffizielle Quellen sprachen damals gar von Kosten jenseits der 1-Milliarde-Grenze. Die Pistenbetreiber selber äussern sich grundsätzlich nicht zum finanziellen Aufwand. Von 2007 bis 2009 arbeiteten in Spitzenzeiten 14.000 Fachkräfte am Bau der Rennbahn. Es war der erste WM-Lauf, der von der Dämmerung in die Nacht führte.

Aber leider hiess es auch in Sachen spannende Rennen gute Nacht: Viel zu oft waren die WM-Läufe in Abu Dhabi eher fade Prozessionen. Für 2021 ist umgebaut worden, vor allem in drei Bereichen – in der Nord-Haarnadel (Kurve 7), in der südlichen Marina (Kurve 11) sowie im Bereich unter dem Yas-Hotel durch.



Die Schikane und die darauffolgende enge Haarnadel von Kurve 7, kurz vor der Gegengeraden, sind durch eine weiter geschnittene Kurve ersetzt worden



Die engen Kurven 11, 12, 13 und 14 sind verschwunden – hier ist eine aufregende, überhöhte Kurve entstanden!



Beim Hotel Yas sind die Radien der Kurven 17 bis 20 erweitert worden, um die Passage fliessender zu gestalten. Die neu gestalteten Kurven sollen es erlauben, dass die Fahrzeuge einander dichtauf folgen können.



Max Verstappen sagt: «Das alles macht die Strecke erheblich schneller. Ich bin gespannt zu entdecken, wie sich das auf die Abstimmung auswirkt.»



«Wir hatten 2021 viele Siege, schöne Momente. Gemessen an den Jahren zuvor waren wir durchs Band konkurrenzfähiger. Egal wie es ausgeht, wir dürfen stolz sein auf uns. Wir gehen punktegleich ins Finale, und ich weiss – meine Mannschaft wird alles geben.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0