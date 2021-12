Toto Wolff (Mercedes): «Müssen kühlen Kopf bewahren»

Mercedes kann zum achten Mal in Folge die Konstrukteurs-Meisterschaft gewinnen. Bei Max Verstappen gegen Lewis Hamilton gilt gemäss Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir dürfen uns nicht ablenken lassen.»

In Saudi-Arabien ging es drunter und drüber, auf der Rennstrecke und daneben, das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hat den Siedepunkt erreicht. Ins Finale von Abu Dhabi gehen die beiden Ausnahmerennfahrer mit der gleichen Punktezahl.

Etwas komfortabler sieht es bei der Markenwertung aus: Mercedes besitzt 28 Punkte Vorsprung in der Konstrukteurs-Meisterschaft auf Red Bull Racing-Honda und kann zum achten Mal in Folge Weltmeister werden, ungeschlagen in der Turbohybrid-Ära der Formel 1.

Teamchef Toto Wolff sagt vor dem alles entscheidenden Rennen auf dem Yas Marina Circuit: «Das letzte Saisonrennen wird intensiv, aber es ist wichtig, sich nicht ablenken zu lassen, einen kühlen Kopf zu bewahren und mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben, damit wir erneut die Performance abliefern können, die wir beim letzten Mal erbracht haben. Wir sind dankbar dafür, dass wir uns noch immer im Titelkampf befinden.»

Der 49-jährige Wiener weiter: «Die Tatsache, dass beide Weltmeisterschaften erst beim Saisonfinale entschieden werden, beweist, wie hart beide Seiten sich gegenseitig anspornen und antreiben. Beim Saisonfinale heißt es jetzt alles oder nichts. Das ist fantastisch für den Sport, die Zuschauer und uns alle.»



«Gleichzeitig finden wir die Herausforderung reizvoll, an diesem Wochenende in Abu Dhabi zu fahren, auf einer Strecke, an der seit dem letzten Grand Prix einige Veränderungen vorgenommen wurden. Es gibt neue Streckenabschnitte, die wir lernen und verstehen müssen, und das bedeutet für alle einen Schritt ins Ungewisse. Uns erwartet also erneut ein spannendes Wochenende.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0