Ralf Schumacher: «Mick Schumacher steht alleine da»

Der 180-fache Grand-Prix-Teilnehmer Ralf Schumacher freut sich über die Entwicklung seines Neffen Mick in dessen erster GP-Saison. Aber Ralf ist der Ansicht: «Mick Schumacher steht alleine da.»

Mick Schumacher wird sein erstes Grand-Prix-Jahr mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Rang 19 abschliessen und ohne Punkte bleiben. In Dschidda fiel der Formel-2-Champion von 2020 zum dritten Mal in dieser Saison aus, mit einem Fahrfehler in der heiklen Kurve 22 des Jeddah Corniche Circuit.

Ralf Schumacher beobachtet die erste Formel-1-Saison seines Neffen genau. Im «AvD Motor & Sport Magazin» von Sport 1 stellt er dem jungen Schumacher ein gutes Zeugnis aus: «Ich finde, er hat in diesem Jahr viel dazugelernt. Wenn er einen Fehler macht, dann entschuldigt er sich sofort bei seinem Team und arbeitet dann hart weiter. Auch das macht einen guten Rennfahrer aus.»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher blickt schon auf die Saison 2022 von Mick im US-amerikanischen Haas-Rennstall: «Das Team muss ihm nun eine Basis schaffen, damit Mick in die Punkte fahren kann.»

Der WM-Vierte von 2001 und 2002 sagt auch: «Wenn der Haas-Renner im nächsten Jahre konkurrenzfähiger ist, dann wird es darauf ankommen, was Mick aus der Situation macht.»



Etwas macht Ralf Schumacher Sorgen: «Mick fährt momentan relativ allein, das heisst, er muss trotz seiner jungen Jahre die Entwicklung des Teams vorantreiben und Entscheidungen treffen – denn Nikita Mazepin kann zwar zwischendurch auch mal schnell fahren, aber er ist auch immer wieder überfordert. Ich weiss daher nicht, ob er der richtige Mann ist, um im Team mit Mick wegweisend das neue Auto zu entwickeln.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0