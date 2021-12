Christian Horner: «Lewis Hamilton ist sehr gerissen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner spricht über den turbulenten Grossen Preis von Saudi-Arabien und das Duell zwischen den WM-Titelanwärtern Max Verstappen und Lewis Hamilton.

Die Gemüter haben sich nicht beruhigt seit der chaotischen GP-Premiere auf dem Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien. Formel-1-Champion Jacques Villeneuve hat das Geschehen verspottet: «Das war wie Leihkart-Fahren, nicht wie Formel 1.»

Max Verstappen wird von vielen GP-Fans als der aggressivere Fahrer angesehen, während Lewis Hamilton wiederholt betont hat, er wolle «auf saubere Art und Weise Weltmeister werden». Aber die Formel 1 besteht nicht aus Schwarz und Weiss, sondern aus zahlreichen Grautönen dazwischen, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zu bedenken gibt.

«Ich finde nicht, dass Max der Einzige ist, der grosse Risiken eingeht. Wenn wir uns ansehen, welche Linie Hamilton in einer Situation gegen Verstappen fährt, dann hat er Max auch abgedrängt. Diese Fahrer sind mit dem Kartsport gross geworden und mit knallhartem Motorsport. Lewis Hamilton ist sehr gerissen. Siehe Aktion in der letzten Kurve, wo er Verstappen aussen verhungern liess. Und einmal hat er in Kurve 1 hinein die Lenkung geöffnet, um Max keinen Raum zu schenken.»

«Es ist wahr, diese beiden Fahrer treiben es auf die Spitze. Aber wenn die Leute nicht wollen, dass sie dabei die Piste verlassen, dann sollen sie an der Aussenseite der Kurven halt Kiesbetten anlegen.»



Befürchtet Christian Horner beim WM-Finale von Abu Dhabi eine Eskalation? «Wir sehen das so – wer in Abu Dhabi die Nase vorne hat, wird Weltmeister. Wir haben noch eine Chance. Wir müssen Lewis noch einmal bezwingen, so wie wir das in diesem Jahr einige Male geschafft haben. Doch Mercedes hat nun drei Mal in Folge gewonnen, und ich bin sicher, sie werden auch in Ahu Dhabi sehr konkurrenzfähig sein.»



«Vor dem Wochenende in Saudi-Arabien hatten alle erwartet, dass Mercedes einen grossen Vorteil haben würde, aber wir haben unsere Haut teuer verkauft. Ich finde, Max war in Dschidda herausragend.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0