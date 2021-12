Verstappen-Hamilton: Berger schließt Crash nicht aus

Max Verstappen und Lewis Hamilton gehen punktgleich ins letzte Saisonrennen am Sonntag. DTM-Chef Gerhard Berger erinnert das an das legendäre Duell zwischen Ayrton Senna und Alain Prost.

Gerhard Berger hat in der Formel 1 schon viel erlebt. So zum Beispiel die legendären Crashs von Ayrton Senna und Alain Prost, die 1989 und 1990 die Titelfrage entschieden. Nicht wenige erwarten auch beim finalen Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton am Sonntag in Abu Dhabi einen Unfall.

Für DTM-Chef Berger ist das Duell der Neuzeit mit dem von Senna und Prost vergleichbar. «Ja, es spielt sich auf gleicher Ebene ab», sagte Berger der dpa auf die entsprechende Frage.

Nicht unwahrscheinlich ist ein Crash, weil Verstappen und Hamilton punktgleich ins letzte Saisonrennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/live auf Sky) gehen. Gehen beide leer aus, wäre Verstappen aufgrund der höheren Anzahl an Siegen (9:8) Weltmeister.

Auch für Berger ist ein erneuter Crash im Bereich des Möglichen. «Ich würde es nicht ausschließen, aber hoffe natürlich auf ein faires Ergebnis, das auf der Strecke ausgefahren wurde», sagte Berger, der von 1984 bis 1997 selbst in der Formel 1 fuhr und zweimal WM-Dritter wurde.

Für ihn ist Verstappen gegen Hamilton «eines der härtesten Duelle zwischen den Teams, dem Management und auch zwischen den Fahrern. Daher werden wir sicherlich noch lange darüber sprechen», sagte der 62-jährige.

Wenn es um das angespannte Nervenkostüm vor dem entscheidenden Rennen geht, will sich Berger nicht festlegen, wer den kühleren Kopf bewahrt. «Bis vor kurzem hätte ich noch auf Max getippt, aber Lewis ist nicht zu unterschätzen. Sein sportlicher Einsatz und sein Killerinstinkt sind beeindruckend. Auch seine Nervenstärke ist - ebenso wie bei Max – außergewöhnlich», so Berger.

3. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,274 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,488

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,025

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,047

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,106

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,223

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,251

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,595

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,733

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,758

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,821

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,834

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,037

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,048

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,094

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,115

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,220

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,322

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,340

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,332