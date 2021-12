FIA-Präsident Jean Todt: Ab 2022 wieder bei Ferrari?

In der Woche nach dem WM-Finale von Abu Dhabi wird ein neuer FIA-Präsident gewählt, Jean Todt – seit 2009 Chef des Automobil-Weltverbands – tritt ab. Geht der 75-jährige Franzose zurück zu Ferrari?

Jean Todt geht: Seit zwölf Jahren führt der Franzose die Geschicke des Automobil-Weltverbands FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), für eine weitere Amtszeit wollte er sich nicht aufstellen lassen. Für seine Nachfolge haben sich beworben: Der frühere Rallye-Fahrer Mohammed Ben Sulayem (61) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Anwalt Ben Stoker (69) aus Grossbritannien.

In Italien wird darüber spekuliert, dass Todt in den Schoss von Ferrari zurückkehren könnte. Jean Todt baute Mitte der 1990er Jahre in Maranello jene Mannschaft auf, welche mit Michael Schumacher von 2000 bis 2004 fünf WM-Titel in Folge gewann. Todt arbeitete zuerst als Teamchef für Ferrari, später als Direktor der berühmtesten Automarke der Welt.

Todt soll bei Ferrari die Rolle eines Sonderberaters erhalten, so wie sie von Niki Lauda jahrelang beim Formel-1-Rennstall von Mercedes innehatte, so wie Alain Prost heute für Alpine arbeitet.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Yas Marina Circuit: «Ich habe von diesen Spekulationen gehört, und mehr ist das derzeit auch nicht.»



Binotto dementiert eine Rückkehr von Todt allerdings nicht: «Ich habe früher unter Todt gearbeitet. Er ist ein Mensch, für den ich grossen Respekt empfinde. Wir wollen uns als Team weiterentwickeln, und ein Mann von der Erfahrung von Jean Todt wäre für jeden Rennstall ein Mehrwert. Wieder mit Jean zu arbeiten, wäre eine Ehre.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336





1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305