Dr. Helmut Marko: «Wir hoffen auf Normalität»

Wie geht es dem «Doktor» vor dem entscheidenden, wichtigsten Rennen? «Danke, gut», sagt Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Der Grazer wirkt gefasst und zuversichtlich, aber auch mit Zweifeln.

Keine Frage, Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko versteht viele Entscheidungen von Rennleitung und Rennkommissaren in dieser Saison genauso wenig wie sein Schützling Max Verstappen. Aber das alles ändert nichts an der Ausgangslage für das Finale von Abu Dhabi: Verstappen und sein WM-Rivale Lewis Hamilton haben gleich viele Punkte.

Die Streckenänderungen des Yas Marina Circuit will der Le Mans-Sieger von 1971 nicht überbewerten: «Wir werden sehen, wie sich das auswirkt.»

Auch die verwunderliche Überlegenheit von Hamilton in Interlagos kann der Österreicher wegstecken: «Wir waren in Jeddah im Topspeed gleichauf.»

Und was ist mit dem umstrittenen Heckflügel am Mercedes? Der Steirer weiter: «Seit die FIA da etwas genauer hinsieht, fliegt er Hamilton jedenfalls nicht mehr vorbei.»

Doch der Grazer wundert sich: «Es ist unglaublich, wie Hamilton aus jeder Kollision praktisch unbeschadet herauskommt und die Rennen fortsetzen kann. Bei anderen fliegen Flügel davon, und sie scheiden aus, er fährt immer weiter.»



Ist das alles nur Rennglück? An neuerliche Diskussionen mit den Formel-1-Schiedsrichtern will Marko im Moment nicht denken.



Sein Wunsch vor dem Finale in Abu Dhabi: «Wir hoffen sehr, endlich wieder einmal ein normales Rennen zu erleben.»



Denn dann fühlt man sich im Red-Bull-Lager weltmeisterschaftsreif.





2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336





1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305